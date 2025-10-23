ЗАРЕЖДАНЕ...
|Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Туристите никак няма да харесат новите правила и специалните ограничения, които се въвеждат.
Известният курорт Сан Себастиан на брега на Бискайския залив, известен със златните си плажове и кристално чистото море, планира да въведе серия от нови правила, за да запази красивата си природна среда.
Общинският съвет на Сан Себастиан обяви забрана за пушене на всички плажове, което се превръща във все по-често срещана практика в Испания . Ако предложението бъде прието, Сан Себастиан ще стане вторият град в баския регион, който напълно забранява пушенето на плажовете си - след Сарагоса.
Нови правила за домашни любимци
Наред със забраната за цигари, градските власти планират и нови ограничения за кучета. През летните месеци собствениците ще могат да разхождат кучетата си по плажовете само от 21:00 до полунощ.
Преди това кучетата можеха да се разхождат по обществените плажове между 1 септември и 30 май по всяко време на деня.
Тишина край морето
Високоговорителите и силната музика скоро може да станат част от списъка със забранени предмети на плажовете на Сан Себастиан поради нарастващия брой оплаквания за шум.
В момента градът провежда обществено изслушване - жителите могат да изразят мнението си относно предложените правила, считано от 20 октомври, с цел новите правила да влязат в сила до юни 2026 г.
Миналата 2024 година, според проучване на списание Which?, този град беше обявен за "най-добрия морски курорт в Испания“ с впечатляващ резултат от 88 процента удовлетвореност.
Качеството на плажовете, безопасността, гастрономическото предложение и външният вид на крайбрежната алея са особено високо оценени.
Най-известният плаж, Ла Конча, се намира точно до старата част на града и е разпознаваем по формата си на черупка.
Ондарета е по-спокоен и идеален за семейства, докато Зуриола е популярен сред сърфистите заради по-силните си вълни.
Палма забранява "парти лодките“
Подобни мерки за запазване на реда и мира бяха обявени в Майорка, в град Палма.
Кметът Хайме Мартинес Лябрес обяви пълна забрана за популярните партита на кораби, които са магнит за туристите от години.
От следващия сезон парти лодките вече няма да могат да акостират по крайбрежието на града, а властите работят съвместно с Балеарската пристанищна администрация (APB) как да прилагат новите правила, пише Kurir.
