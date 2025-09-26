ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Без Рачков на важна годишнина за Виктория, Мария Игнатова била в основата?
Едно отсъствие засенчи празника – това на Димитър Рачков, комикът, който прекара цяло лято в компанията на Виктория и дъщеря ѝ, този път той не намери място в програмата си за юбилея на салона. А двамата бяха неразделни по време на турнето му "Рачков и жените“, където Кузманова беше с него почти навсякъде.
Именно затова отсъствието му от празника предизвика редица въпроси. В приятелските им среди се шушука, че в отношенията на двойката може да е настъпило охладняване. Най-често споменаваната причина е връщането на Рачков редом до бившата му половинка Мария Игнатова. Двамата отново ще са част от музикалното шоу "Пееш или лъжеш“. Новият сезон тръгва на 28 септември, а снимките по него започнаха в разгара на лятото.
Именно там – по коридорите на Нова телевизия тръгнаха слухове за химията между Рачков и Игнатова. Връзката им приключи официално преди години, но и до днес предизвиква любопитство. Припомняме, че в предишния сезон самата Мария призна, че краят дошъл заради това, че "той слушаше, но не чуваше“.
Сега феновете внимателно ще следят всеки жест и поглед между двамата в ефир. Според източници от телевизията екранната им химия е очевидна. Именно това подхранва съмненията, че отсъствието на Рачков от юбилея на Виктория може да не е просто случайност, пише HotArena.
Адреналинката, от своя страна, обаче не изглежда да е сърдита на любимия си – напротив. По повод рождения ден на комика на 18 септември тя публикува в социалните мрежи монтаж от техни снимки и видео с текст:
"Честит рожден ден на най-смелия, неуморим и устремен човек, когото познавам! Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум. Ще ти пожелая здраве, щастие, любов, защото трите вървят неотлъчно заедно. В повечето случаи, когато си здрав – си щастлив. Когато си щастлив – значи си влюбен. Когато си влюбен – си здрав. Обичам те!“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 764
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:44 / 24.09.2025
Българинът без царска туршия няма как да остане
15:26 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: