Без Рачков на важна годишнина за Виктория, Мария Игнатова била в основата?

© 10 години минаха, откакто бившата адреналинка и настояща маникюристка Виктория Кузманова отвори салона си за красота. А юбилеят бе отбелязан с шумно парти – балони, кетъринг, шампанско, гости, всичко по протокол. Сред присъстващите бяха най-близките ѝ, включително дъщеря ѝ Кари от брака ѝ със Явор Зейн.



Едно отсъствие засенчи празника – това на Димитър Рачков, комикът, който прекара цяло лято в компанията на Виктория и дъщеря ѝ, този път той не намери място в програмата си за юбилея на салона. А двамата бяха неразделни по време на турнето му "Рачков и жените“, където Кузманова беше с него почти навсякъде.



Именно затова отсъствието му от празника предизвика редица въпроси. В приятелските им среди се шушука, че в отношенията на двойката може да е настъпило охладняване. Най-често споменаваната причина е връщането на Рачков редом до бившата му половинка Мария Игнатова. Двамата отново ще са част от музикалното шоу "Пееш или лъжеш“. Новият сезон тръгва на 28 септември, а снимките по него започнаха в разгара на лятото.



Именно там – по коридорите на Нова телевизия тръгнаха слухове за химията между Рачков и Игнатова. Връзката им приключи официално преди години, но и до днес предизвиква любопитство. Припомняме, че в предишния сезон самата Мария призна, че краят дошъл заради това, че "той слушаше, но не чуваше“.



Сега феновете внимателно ще следят всеки жест и поглед между двамата в ефир. Според източници от телевизията екранната им химия е очевидна. Именно това подхранва съмненията, че отсъствието на Рачков от юбилея на Виктория може да не е просто случайност, пише HotArena.



Адреналинката, от своя страна, обаче не изглежда да е сърдита на любимия си – напротив. По повод рождения ден на комика на 18 септември тя публикува в социалните мрежи монтаж от техни снимки и видео с текст:



"Честит рожден ден на най-смелия, неуморим и устремен човек, когото познавам! Ти не си само моят партньор в живота, но си и моят най-добър приятел, моята подкрепа, моят разум. Ще ти пожелая здраве, щастие, любов, защото трите вървят неотлъчно заедно. В повечето случаи, когато си здрав – си щастлив. Когато си щастлив – значи си влюбен. Когато си влюбен – си здрав. Обичам те!“