ЗАРЕЖДАНЕ...
Без Гала в "На кафе", водещата замина за лечение
©
В началото на предаването липсата ѝ бе обяснена с доза хумор.
"Вече втори ден нашата любима Гала толкова е вдигнала ръце от нас, че я заболяха и тя отиде да ги лекува в Павел баня на процедури", пошегува се Георги Блажев в ефир. Той допълни, че целият екип ѝ изпраща прегръдки и пожелания за бързо възстановяване.
Докато Гала отсъства, в студиото временно се включи Джуджи, която веднага внесе добро настроение и типичния си хумор.
"Радвам се, че съм тук, макар че не сте на моето ниво", заяви тя с усмивка, предизвиквайки смях сред колегите си.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Почина известен актьор
13.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проучване доказва, че вещество в кафето и шоколада забавя стареен...
22:43 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 разкри любим ритуал от рутината си
21:03 / 14.12.2025
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим н...
15:25 / 13.12.2025
Почина известен актьор
12:03 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.