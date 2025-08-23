Новини
Бесте Сабри слиза от екран за дълго, очаква я нещо голямо
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:20
©
Едно от най-познатите лица на bTV – Бесте Сабри – е на прага на нов етап в личния си живот, след като стана ясно, че очаква първото си дете. Новината беше съобщена  само дни след като 29-годишната водеща обяви годежа си с 39-годишния Айкут Рамадан – бивш съпруг на Мика Стоичкова.

Бързото развитие на връзката между Сабри и Рамадан, започнала преди по-малко от година, изненада нейни колеги от нюзрума. Според източници, именно бременността е изиграла ключова роля за решението двамата да се сгодят толкова скоро.

Очакваното попълнение в семейството води и до промени в телевизията. След като Сабри съобщила на ръководството, че излиза в майчинство, временното ѝ място на екран ще заеме репортерката Ванина Недкова. Тя вече се появи редом до Митьо Маринов в ефира на "Тази събота, тази неделя“. Ако между тях се изгради добра екранна химия, Недкова има реален шанс да се утвърди като постоянна водеща.

В личен план, Бесте Сабри и бъдещият баща се наслаждават на ваканция в Маями. В социалните мрежи журналистката споделя снимки от пътуването, но внимателно избягва да показва бременното си коремче, като го прикрива дискретно, пише "България Днес".

