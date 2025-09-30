© Бела Хадид се завърна на подиума на Седмицата на модата в Париж само дни след като завърши лечението си за Лаймска болест.



28-годишната моделка и основателка на Orebella дефилира за Saint Laurent в понеделник, облечена в полупрозрачен тренчкот от колекцията лято 2026. Визията беше допълнена от големи слънчеви очила и ефектни обеци.



Vogue засне разходката ѝ в градина с Айфеловата кула като фон и я сподели в Instagram, предаде Geo.tv.



"Където думите разделят, естетиката на Saint Laurent създава пространство за дишане и измисляне на нови аналогии“, отбелязва шоуто, цитирайки визията на креативния директор Антъни Вакарело. Колекцията изобразява жената на Saint Laurent като "едновременно героиня и класика, единствена и многостранна“.



Завръщането на Хадид на подиума идва след серия публични снимки от възстановяването ѝ, след като феновете я забелязаха на стилна улична разходка, облечена в кафяв тренчкот и чанта Coach. Тя също така публикува в социалните мрежи информация за завръщането си във фитнеса.



Диагностицирана за първи път с Лаймска болест на 16 години, Хадид разкри последните си здравословни проблеми на 17 септември с публикация от болнично легло.



Майка ѝ, Йоланда Хадид, която също се бореше с Лаймска болест, разказа колко трудно е било да гледа как Бела преминава през болестта.



Лаймската болест, причинена от бактерии, разпространявани чрез ухапвания от кърлежи, може да засегне нервната система в тежки случаи. Бела отдавна се бори със симптоми като главоболие, мозъчна мъгла, безсъние, чувствителност към светлина, болки в ставите и храносмилателни проблеми.



Тя каза, че болестта я е принудила да се оттегли от професионалната езда и моделството, за да се съсредоточи върху здравето си.



Оттогава тя се е появявала само от време на време на подиума, включително на модното ревю на Victoria's Secret през ноември 2024 г. и на ревюто на Saint Laurent в Париж през март 2025 г.