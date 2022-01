Бебето от обложката на албум на "Нирвана" поднови иска си срещу групата

© Песента "Smells Like Teen Spirit" от албума "Nevermind" на групата "Нирвана", станала траен химн на разочарованите млади хора, променя лицето на рока.Този албум прави световноизвестни Кърт Кобейн и компания. Не по-малко коментирана е и обложката на албума, на която голо бебе плува, за да хване банкнота от един долар. Това бебе е вече голям мъж.



Мъжът, който е заснет преди години като голото бебе на обложката на албума "Nevermind", внесе отново иска си срещу групата с обвинение за сексуална експлоатация, след като по-рано съдия отхвърли първоначалната му жалба, съобщиха Ройтерс.



"Nevermind" е вторият и най-успешен албум на американската гръндж група.



Елдън е депозирал в съд в Лос Анджелис коригирания си иск, в който твърди, че "похотливото изображение" на корицата на албума по същество е "детска порнография", с чиято помощ групата е спечелила десетки милиони долари за негова сметка.



Сред 10-имата ответници са барабанистът на "Нирвана" Дейв Грол, басистът Крист Новоселич, Кортни Лав, вдовицата на фронтмена Кърт Кобейн, фотографът Кърк Уедъл и няколко звукозаписни компании. Елдън иска от всеки от тях най-малко 150 000 долара обезщетение.



Елдън е заснет за корицата на албума, когато е четиримесечно бебе, което плува голо към банкнота на рибарска кукичка. Той твърди, че изображението му е причинило "доживотни вреди".



Елдън внесе редактираната си жалба девет дни след като съдия отхвърли първоначалната версия на иска му от август миналата година с аргумента, че защитата му не е отговорила в срок на възраженията на обвиняемите.



Адвокатите на "Нирвана" внесоха искане жалбата да бъде отхвърлена, тъй като е заведена доста след 10-годишния период на давност, предвиден от един от законите, на които стъпва иска, а друг цитиран закон не е бил в сила през 2003 година и не е с обратно действие.



"Елдън в продължение на три десетилетия се е възползвал и печелил като знаменитост, представяйки се като "бебето Нирвана", се казва в аргументите на адвокатите на "Нирвана".



"Той позира многократно във възстановка на снимката от корицата на албум срещу хонорари, името на албума "Nevermind" е татуирано върху гърдите му, участвал е в телевизионно токшоу, облечен в костюм, който имитира голо тяло като пародия на образа от снимката, продава в eBay копия от корицата на албума със свой автограф и е използвал връзката си с албума, за да привлича жени".



Новият иск включва декларация от графичния дизайнер на албума, която според адвокатите на Елдън доказва, че групата и "Гефън рекърдс" нарочно са искали пенисът на бебето да се вижда и да използват изображението с користни цели.



"Nevermind" излиза на 24 септември 1991 година и засенчва веднага двойния албум на Guns N' Roses "Use Your Illusion I & II", пуснат седмица по-рано. "Нирвана" насочва вниманието към грънджа и изгубените илюзии. Успява да хвърли сянка и върху конкуренти като "Пърл джем" или "Саундгардън", дори да детронира Майкъл Джексън от първото място в класациите след няколко месеца.