Бебе маймуна с памперс е забелязано в столичния "Люлин" 8
На кадрите се вижда как животното преминава през прозорец, а след това се хваща за кабели.
Не е ясно чия е и как е попаднала навън, на на практика според законодателство у нас отглеждането на маймуни като домашни любимци е забранено.
