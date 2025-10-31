ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Илон Мъск иска да получи руски паспорт: За мен би било голяма чест
Бащата на Илон Мъск: Путин е изключителен държавник, а Зеленски "корумпиран диктатор"
"Разбира се, защо не. Добър въпрос. Изненадан съм, не очаквах такъв въпрос. Да. Защо не? Ще бъде голяма чест за мен“, отговаря той на съответния въпрос.
Ерол Мъск бе на посещене в Москва и Казан, където се срещна с представители на ИТ общността и журналисти.
