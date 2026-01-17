За да впечатлиш кулинарно Франция, не е задължително да имаш звезда "Мишлен“. Понякога е достатъчна една добре изпечена баница. Българското традиционно ястие беше обявено за новата звезда на френската трапеза от престижния кулинарен сайт Marmiton, определян като "кулинарната библия“ на французите.В страната на кроасаните, багетите и киша, баницата успя да предизвика истински фурор. Изданието я представя като бърза, хрупкава и изключително апетитна алтернатива на традиционния киш – подходяща както за вечеря, така и за закуска.В публикацията баницата е описана като семейно и утешаващо ястие, което се приготвя за около 30 минути, без сложни техники. Французите препоръчват да се поднася със салата, кисело мляко или силно кафе. Освен рецептата, статията разказва и за традициите, които правят баницата важна част от българската трапеза.Материалът предизвика стотици реакции в социалните мрежи и бързо събуди добре познат балкански спор – чия всъщност е баницата. В коментарите се включиха потребители от различни държави на Балканите, които посочват, че ястието има множество варианти и различни имена в региона, предаде NOVA.Докато онлайн дискусиите продължават, интересът към баницата във Франция се усеща съвсем реално. В българските магазини в страната търсенето на кори, сирене и готова баница нараства. Продавачи споделят, че продуктите често се изчерпват, а все по-често сред клиентите има и французи, които откриват вкуса на българската кухня.Историята на баницата води началото си от Балканите и се предава от векове. Самото ѝ име произлиза от старославянска дума със значение "сгъвам, нагъвам“ – точно както се подреждат фините кори.