ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Азис свали завесата над брат си
"Днес моят роден брат празнува рожден ден! Той е по-красивият в семейството, аз по-умният. Обичам те, бъди ми здрав!".
Азис е може би най-колоритният певец, който родната публика познава. Той обича да провокира. Едни го харесват и го гледат, други не го харесват, но пак го гледат. Обича да провокира зрителите и да създава продукт по свой собствен уникален начин. За сметка на своята показност, но пази семейството и личния си живот далече от медиите.
Наскоро неговата сестра се омъжи и той показа снимка, на която са двамата на сватбата. За сметка на това неговата дъщеря е още много далече от прожекторите, тъй като Азис иска първо да израсне и да е подготвена при евентуално любопитство от страна на хората.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 955
|предишна страница [ 1/160 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: