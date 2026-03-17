Азис се подготвя нов мащабен проект, този път извън сферата на музиката. Той планира да вземе участие в театрална постановка, която се очаква да направи премиера през есента, информираПодготовката на спектакъла вече е в ход, като се очаква участие да вземе и близкият приятел на Азис Марио Гълъбов, който е актьор от Пазарджишкия театър.Спектакълът ще съчетава драматични и комедийни елементи, а продуцент е Кирил Кирилов.Въпреки че Азис е познат основно с музикалната си кариера, той вече има опит пред камера и на сцена. През 2007 г. участва във филм с Жан-Клод ван Дам, а в края на 2024 г. бе част от разпродаденото шоу "Светът е сцена“ в НДК.