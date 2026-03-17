Азис става актьор, ще си партнира с приятел
Подготовката на спектакъла вече е в ход, като се очаква участие да вземе и близкият приятел на Азис Марио Гълъбов, който е актьор от Пазарджишкия театър.
Спектакълът ще съчетава драматични и комедийни елементи, а продуцент е Кирил Кирилов.
Въпреки че Азис е познат основно с музикалната си кариера, той вече има опит пред камера и на сцена. През 2007 г. участва във филм с Жан-Клод ван Дам, а в края на 2024 г. бе част от разпродаденото шоу "Светът е сцена“ в НДК.
Още по темата
Една "повикана душа" и предсказанието, което промени живота на Весела Бабинова и Владо Зомбори
16.03
Нова звездна раздяла
13.03
Петя Буюклиева: Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми
12.03
Борисов за раздялата с Бориславова: Разрева се, когато реших да правя партия. Може би щяхме да имаме деца, сега избягвам да ѝ звъня
13.03
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
07.03
Краси Балъков: Футболът ми отне свободата, трябваше да правя компромиси, най-вече с времето с децата
07.03
Арестуваха Бритни Спиърс
06.03
Азис: Рачков ме дразни много. Двамата с Геро си си въобразили, че "Като две капки вода" е тяхно шоу
02.03
Порталът на богатството се отваря: Три зодии ще привлекат големи ...
08:09 / 16.03.2026
Раздават наградите "Оскар"
09:02 / 15.03.2026
Празник е! Не работете с остри предмети
08:44 / 14.03.2026
Повратна точка за 4 зодии през уикенда
08:43 / 14.03.2026
Редки български монети достигат цени, колкото гаражи и апартамент...
11:52 / 13.03.2026
