Азис с признание за Мила Роберт
"Когато чух демото, веднага разбрах, че е хит. Имам дарбата да усещам музиката отвъд. Мила Роберт в момента диктува поп културата и съм супер горд, че съм част от този нов ураган. Вече съм на 50, а деца и възрастни пеят с цяло гърло "Полуживи". Какъв по-голям кеф?! Миле, ти си революция и бъдещето – не го изпускай!", казва Азис.
Ето какво написа още той в публикацията си:
"Време е и аз да разкажа как се случи. Мила Роберт, която израстна пред очите ни, щото с майка и Ваня Щерева сме в една приятелска компания.Та Милето от малка беше любопитна за света. Ама целия свят. Всичко искаше да знае, да помирише, да почувства.Беше израстнала сред хора, които ги показват по телевизията.
Общуваше с нас свободно, каквато е и до сега. Обаче мен ме гледаше с един по различен поглед. Очите и ставаха по- големи, когато я заговарях или се срамуваше, някак по нейн си, детски начин.
А иначе беше мега отворено дете. Та директно отивам на дуета, че се отплеснА̀х. Когато чух демото, на секундата хванах Хита.Имам дарбата да чувам beyond.Мила Роберт в момента диктува поп културата и съм супер горд, че съм част от този нов ураган в музиката.
Вече съм на 50, а деца и възрастни пеят с цяло гърло "Полуживи" Е, къв по-голям кеф?! Миле, ти си революция! Ти си бъдещето и не го изпускай!"
