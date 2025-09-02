Азис към сестра си: Първото момче да го кръстите на мен

© Сестрата на Азис се е омъжила, а той поискал от Матилда да кръсти първото си момче на него.



"Омъжихме сестрата! Много ми е красива!" - така попфолк певецът се похвали в социалните мрежи, че сестра му се е омъжила.



"Зетя - става. Българче“, не пропусна да се пошегува той.



"Да им пожелаем любов и безоблачно щастие! Първото момче да го кръстят на мен - Азисчо. Обичам Ви“, не скри вълнението си певецът.



Костинбродският изпълнител сподели трогателни снимки от терасата на коуъркинг пространство, от която се разкриват спиращи дъха гледки над центъра в София.



От кадрите се вижда, че Азис е заложил за събитието на спортно-елегантен стил, докато булката носи обемна бяла рокля и големи златни гривни. Поп фолк идолът обаче не сподели снимка с младоженците или само със зет си.



Певецът не издаде къде точно се е състояла сватбата или как е протекла. През годините той рядко е споделял информация за сестра си - че е родена в Германия и че е много чувствителна.



Изпълнителят на хита "Хабиби" и Матилда имат още един брат - Раян.



Наскоро Азис и Мила Роберт споделиха клип към една от най-популярните песни на лято 2025 г. - “Polujivi". Съвместният им проект предизвика голямо вълнение в мрежите, когато дуета сподели песента, а впоследствие и видеото към така нашумялото парче, припомня ladyzone.