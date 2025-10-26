ЗАРЕЖДАНЕ...
|Азис: Майка ми беше често пребивана от баща ми. Тррябваше да я защитя, като хвана нож
"Не ме е страх да заявя какво мисля. Казах го отдавна – няма страшно да се родиш с този цвят, с тези предпочитания. Страшна е омразата, с която се срещат милиони хора като мен“, казва Азис.
По думите му думата "интеграция“ у нас е куха: някои млади "достигат до мола“, но цели квартали остават извън обществото. "Интеграцията се случва не в министерствата, а между блоковете.“
Артистът си спомни за миналото си и за живота преди известността.
"Майка ми е извисен, ерудиран човек, чийто глас чувам в най-трудните моменти. Бяхме различно циганско семейство – мечтаехме да живеем като белите хора, въпреки цвета“, казва Азис.
Той помни и онези моменти, за които някога са казвали "тихо, да не чуят хората“, но, за които според него, не бива да се мълчи.
Наложи се да вдигна нож, за да защитя майка си от баща си. Баща ми не беше добър съпруг, но беше добър баща. Живееха заради срама – какво ще кажат хората. А майка ми беше често пребивана от баща ми и аз като дете трябваше да я защитя, как, като хванах нож. Тихото домашно насилие убива. Трябва да се вика, да се търси помощ, да се намесва полиция“, смята артистът.
Кой е Азис?
Наричат го "Краля на попфолка“ - артистът, който промени не само музиката, но и представата за свободата да бъдеш себе си.
Азис е роден като Васил Боянов на 7 март 1978 година в Сливенския затвор.
Пътят му към сцената започва от малко момче с голяма мечта — да се занимава с музика.
Васил прекъсва образованието си след пети клас и известно време пее заедно с баща си.
В продължение на няколко години живее в Германия, където разхожда кучета, за да се издържа.
След завръщането си в България Васил Боянов създава феномена Азис и се изстрелва на челните места в музикалните класации.
Днес името му е символ на успех и безапелационен талант. Азис превърна всяка своя песен в събитие, всяка своя поява — в разговор за обществото.
