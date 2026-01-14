Новината, че фолкзвездата Азис минава под венчилото накара феновете му буквално да полудеят в социалните мрежи от всевъзможни реакции и коментари.Самият той написа: "Омъжвам се", което нямаше как да не запали пожар. Но, разбира се, без да дава никакви подробности - нито за събитието, нито за избраника си.Тези дни обаче изпълнителят все пак призна някои неща. Например, че полетът до Хавай навръх Нова година е бил "бягство и подреждане на главата"."Имах нужда да ходя гол до кръста, да тренирам, да си върна баланса", заявява той, пускайки кадри от фитнес… в Лос Анджелис – детайл, който само добави още мистерия към пъзела.Несъмнено любопитна подробност е, че еднополовите бракове са разрешени на Хаваите, а не една българска гей двойка вече е казвала "ДА" именно там, с традиционните венци. Така мястото се превръща в естествена сцена за голямото събитие – ако новината е напълно сериозна, пише още изданието.Преди дни Азис разкри, че бъдещият му съпруг е по-възрастен и работи като сърдечен хирург."Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас", уточни фолкпевецът пред "Телеграф". А на въпроса какво му хареса, той отвърна: "Спасява животи".Краля на поп фолка признава още, че сам не може да се познае. "Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: "Не, абсурд, не е той".В гилдията усилено се шушука, че избраникът може да е и актьорът и продуцент Кирил Кирилов, с когото Азис поддържа изключително близка приятелска връзка, особено в последно време.Несъмнено любопитна подробност е, че еднополовите бракове са разрешени на Хаваите, а не една българска гей двойка вече е казвала "ДА" именно там, с традиционните венци. Така мястото се превръща в естествена сцена за голямото събитие – ако новината е напълно сериозна, пише още изданието.Преди дни Азис разкри, че бъдещият му съпруг е по-възрастен и работи като сърдечен хирург."Създател и собственик на едни от най-големите медицински центрове и болници във Флорида, Калифорния и Тексас", уточни фолкпевецът пред "Телеграф". А на въпроса какво му хареса, той отвърна: "Спасява животи".Краля на поп фолка признава още, че сам не може да се познае. "Тук ходя разгащен, рошав, с три размера по-големи дрехи. Кроксове и шорти. Но има и такива. Заглеждат се и викат: "Не, абсурд, не е той".В гилдията усилено се шушука, че избраникът може да е и актьорът и продуцент Кирил Кирилов, с когото Азис поддържа изключително близка приятелска връзка, особено в последно време, пише "Блиц".