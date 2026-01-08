Азис откри удоволствието да плажува на Хаваите навръх Нова година, звездата на родния фолклк обясни:"Беше започнало да ми липсва всичко тук. На 31-ви през нощта приключих с участията си и буквално от колата се метнах на самолета, както съм с празничните дрехи и директно тук. Преоблякох се на летището, няма да го забравя, имах нужда да се махна. Да мисля, да ходя гол до кръста, да тренирам заедно с безброй кучета във фитнес залата. Да, тук в Америка не е забанено да доведеш кучето си".След това допълни: "Честно да ви кажа, не знам кога ще се прибера. Евентуално за концертите на 13-14 февруари“.Той си пусна снимки от легендарния плаж Уайкики на остров Хонолулу.В същото време актрисата Мария Бакалова кара ваканция на другия край на Тихия океан, на индонезийския остров Бали. В социалните мрежи тя показа как ce гушка с местната разновидност на макаците. Тези примати са свикнали с туристите и някои от тях дори са се изхитрили да крадат разни вещи като очила, телефони и чанти, за да си изпросят по този начин храна. Някои дори са особено агресивни и нападат хората.При Мария Бакалова обаче нещата са минали съвсем приятелски. Тя си пусна снимки как се гушка с един макак, на който явно много му харесва присъствието на кинозвездата.Юлиан Костов, който с приятелката си Мирела Илиева бе на Малдивите за празниците, откри изненадващо 5 лева на островната държава в Индийския океан. Те са забодени на стена валута от целия свят. Костов написа под поста си: "Чао, левче. Поне ще продължиш да живееш на Малдивите“, пише "Телеграф".