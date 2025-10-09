Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Астролог предсказал черна дата на Сашка Васева
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:55Коментари (0)45
©
Певицата Сашка Васева наскоро бе гост на Гала по Нова телевизия. На прага на 59-ия си рожден ден тя призна, че все още се бори за здравето си. Добрата новина е, че зрението ѝ се подобрява, макар че все още вижда само силуети.

"Продължавам да се боря и вярвам, че Бог пак ще ми даде шанс да видя красивите очи на дъщеря ми“ — сподели изпълнителката на хита "Левовете марки“.

От 2013 година Васева живее с диагноза атрофия на зрителния нерв и не вижда с едното око. През 2020 година певицата напълно ослепява. През октомври 2021 година лекарите откриват тумор на мозъка, но прогнозите са благоприятни. Тя претърпява тежка операция, след която успешно се възстановява, но лечението ѝ продължава.

Доброжелатели вече я бяха отписали, но напористата дупничанка никога не загуби вярата си в живота и се бори за него като лъвица. Интервенцията е извършена в Германия, където живее съпругът ѝ — предприемачът Христо Бакърджиев. Именно той плаща скъпата операция, последвана от терапия и химиотерапия — все сложни и тежки процедури.

Според Васева здравословните ѝ проблеми дошли след като, вследствие на силен стрес, получила кръвоизлив в областта на зрителния нерв. Това се случило, когато била едва в началото на 40-те си години. Смелата дама вярва, че Бог ѝ е помогнал — кръвоизливът всъщност ѝ е спасил живота, защото можело да получи инсулт и вече да не е между живите.

Астролог ѝ предсказал, че ще почине на 46 години, а и други знаци от съдбата ѝ подсказвали, че може да си отиде млада. Затова тя взема семейното решение да забременее за втори път на 42 години. Раждането било трудно, но Васева вярва, че то ѝ е спасило живота — защото заради децата си намерила мотивация да продължи да живее, пише HotArena.

Още по темата: общо новини по темата: 884
09.10.2025 Кака Лара: Това е дъното
09.10.2025 Александра Тюркмен: Направо ми разказа играта
09.10.2025 Доли Партън проговори за състоянието си
09.10.2025 Даниела за връзката на Мартин и Йоана: Нали знаете кой се страхува най-много от изневяра
09.10.2025 Азис: В началото беше трудно, но се свиква
09.10.2025 Алекс Сърчаджиева: Това е любовта
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
07:23 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: