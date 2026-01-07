ЗАРЕЖДАНЕ...
Астролог: 2026 е година на действието, хората не трябва да се страхуват от промяната
През февруари Сатурн и Нептун ще направят съвпад в знака Овен. "Овенът е началото на зодиака, от там се заражда новият живот. Нептун е свързана с нашите мечти, а Сатурн – с кармата, с дисциплината. Овенът иска действие, Сатурн иска отговорност. Когато се съединят, нашите мечти ще започнат да се реализират. Ако наистина действаме, ако сме сериозни, упорити към това, което мечтаем и желаем, резултатът няма да закъснее“, обясни астрологът.
През 2026 г. три пъти ще има ретрограден Меркурий. "И трите пъти той ще бъде във водни знаци и ще наблегне върху нашия вътрешен свят и върху темите, които чувстваме най-много“, обясни Ивелина Рускова.
Тя очаква промяна в положителна посока в политически и икономически план. "Нещата в световен план ескалират и започват да се случват много начесто, много бързо, много рязко. Но Сатурн и Нептун смятам, че ще повлияят в икономически и в обществен план. За да се решат тези конфликти, трябва да намерим този баланс. Вярвам, че през 2026 г. лидерите в света наистина ще намерят начина, по който да направят това“, смята астрологът.
2026 е година на действието. "Хората не трябва да се страхуват от промяна, когато трябва да премахнат нещо от живота си, и да разберат, че идва нещо ново, което е много по-добро. Трябва да положим усилия, защото ако не полагаме усилия, няма как това да се случи. Ако искаме да направим нещо, да го направим с близък, с приятел, обединени в колектив, защото това, което е свързано с общото, ще има успехи и ще доведе до по-големи резултати. Трябва наистина да се променяме, да излезем от илюзиите, от моделите, от страх“, съветва Рускова.
Светът става много технологичен и трябва да се адаптираме, да сме по-креативни и отворени към нововъведенията и новите технологии, добави тя.
