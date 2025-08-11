Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Ароматите и женското здраве - може ли миризмата да ни балансира?
Автор: ИА Фокус 19:47Коментари (0)45
©
Може ли приятният аромат в стаята да направи нещо повече от това просто да ни усмихне? Ароматите не просто ни влияят на настроението, а имат и физиологични ефекти върху тялото, включително върху хормоналния ни баланс. Особено при нас жените, чиято ендокринна система е по-податлива и чувствителна към стрес и околната среда, ароматерапията започваме да я разглеждаме не просто като удоволствие, а като част от холистичния подход към здравето.

Носът – директен път към мозъка

Когато вдишваме определен аромат, рецепторите в носа изпращат сигнали директно към лимбичната система, която е центъра на емоциите, паметта и хормоналната регулация в мозъка. Това е и причината някои миризми моментално да ни връщат към определен спомен или да предизвикват внезапна емоция. Но освен настроението, този сигнал може да повлияе и на отделянето на хормони като кортизол (хормон на стреса), серотонин и дори естроген и прогестерон.

Аромати срещу стреса – ефект върху кортизола

Един от най-добре проучените ефекти на ароматите е способността им да намаляват нивата на стрес. Лавандулата например има доказано успокояващо действие, като редуцира активността на симпатиковата нервна система и нивата на кортизол. А когато стресът спадне, това води до по-стабилни нива на хормоните, по-малко проблеми с менструалния цикъл и по-добро качество на съня.

Хормонален баланс и етерични масла

Някои етерични масла се изследват конкретно за въздействие върху женските полови хормони. Маслото от градински чай например се свързва с повишаване на естрогеновите нива и облекчаване на симптомите при менопауза. Маслото от здравец може да подпомогне регулирането на прогестерона и да облекчи предменструални симптоми като нервност, раздразнителност и безпокойство. Ефектите са по-скоро леки и допълващи, но при редовна употреба и правилен подбор могат да окажат осезаемо влияние върху усещането за баланс.

Обонянието ни варира в зависимост от фазата на менструалния цикъл. По време на овулация сме по-чувствителни към определени аромати. Природата е програмирала това за повишена социална ангажираност и привличане. Затова и ароматите, които избираме в различни дни от месеца, може да не са случайни – те отразяват вътрешните ни хормонални колебания, предаде Puls.bg.

Има ли рискове от ароматерапията?

Въпреки че етеричните масла се считат за естествени, не всички са безопасни за бременни жени, кърмачки или при определени състояния като епилепсия. Освен това, силно концентрираните масла могат да предизвикат алергии или раздразнения, ако се използват неправилно. Винаги е добре да се прави проба за чувствителност и да се използват само висококачествени, сертифицирани масла. Най-лесният начин да ги включим в ежедневието си е с помощта на дифузер или чрез вдишване от аромакамъче. Може да се добавят етерични капки в масло за тяло или директно във ваната. Някои жени използват и ароматни ролони за китките в стресови моменти. Важно е постоянството, вниманието и набюдението към това как всяко масло ни кара да се чувстваме.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
Реорганизират движението в отделни участъци на АМ "Струма" за възстановяване на ограничителни системи
08:22 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
Тома Биков: Правителството да подготви бюджет, който да отхвърли по категоричен начин финансовата политика на Асен Василев
12:48 / 09.08.2025
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
08:22 / 09.08.2025
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
19:17 / 09.08.2025
Актуални теми
Огромен пожар гори край Сунгурларе
Природни стихии
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Войната в Украйна
Енергийна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: