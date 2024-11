Ариана Гранде със смело признание: Това спаси живота ми!

© Ариана Гранде направи смело признание, че е потърсила терапия на доста млада възраст.



Говорейки пред The ​​Sun, 31-годишната певица беше цитирана да казва: "За първи път видях терапевт, когато бях на осем години след развода на родителите ми, но не мисля, че бях наистина достатъчно зряла, за да обработя неща."



След това певицата на Into You отбеляза, че когато пораснала, нейният терапевт бил всичко за нея.



Освен това на друго място в друго интервю Гранде твърди, че терапевтичните сесии са били "животоспасяващи“ за нея.



Тя също призова услугите за психично здраве да бъдат предоставени безплатно, така че дори тези, които не могат да си позволят скъпите посещения, да могат да се възползват от тях.



"Терапията ми спаси живота“, каза изпълнителката на 7 Rings, добавяйки: "Ето защо съм толкова страстна да направя терапията и услугите за психично здраве достъпни за всички.“



На работния фронт Гранде сега играе ролята на Глинда в Wicked - адаптация на мюзикъла на Бродуей със същото име.



Филмът от две части, който е неофициална предистория на класиката на Джуди Гарланд "Магьосникът от Оз“, също участва със Синтия Еривио.



Във филма Гранде и Еривио играят съответно Глинда и Елфба.



The Wicked Part Two е планирано да излезе на 21 ноември 2025 г.