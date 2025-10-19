Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Археолози откриха изящен златен пръстен от XIII век в България
Автор: Лора Димитрова 16:16Коментари (0)30
©
Изящен златен пръстен откри екипът на доц. д-р Деян Рабовянов (НАИМ – БАН, филиал Велико Търново) при разкопките на Трапезица, финансирани като приоритетни с решение на правителството. Пръстенът е от рядък тип, с ниело (техника в бижутерията, при която се запълват гравирани участъци от метал с декоративна цел) и вероятно е принадлежал на високопоставена дама.

"Разкопките дават интересни резултати за може би най-наситения със средновековни строежи район в южната част на крепостта. Имаме три сгради с три нива настилки от XIII - XV в. и наблюдения върху строежа на крепостната стена – коментира доц. Рабовянов за Archaeologia Bulgarica. – Все повече са и интересните находки като този пръстен, разкрит в контекста на една от двете големи сгради, видими на снимките.“

Тези резултати са поредно доказателство, че когато има съчетание от достатъчно финансиране и добри професионалисти на терен, резултатите са впечатляващи, предава Archaeologia Bulgarica във Facebook.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
Само за няколко часа! Втори труп в центъра на Благоевград
09:36 / 17.10.2025
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност
21:03 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
КТ "Подкрепа": Който работи и след пенсионна възраст, не е редно да взима пенсия и заплата
14:55 / 17.10.2025
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
Шефът на БНБ с важна информация за инфлацията в България и лихвите в еврозоната
13:47 / 18.10.2025
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
Дриновското училище – гордост за Кюстендил
13:30 / 17.10.2025
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
Експерт: Изкуственият интелект ще замени посредствените хора, но има един голям минус
08:44 / 17.10.2025
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
Борисов: Директорът на МВР в Пазарджик е отстранен, а този на хасковската е подал оставка
12:18 / 17.10.2025
Актуални теми
Земетресения в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: