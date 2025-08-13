Новини
Арестуваха крадците, вилнели в дома на Брад Пит
Автор: Георги Кирилов 22:22Коментари (0)69
©
Четирима души са арестувани във връзка с взлом в дома на Брад Пит в Лос Анджелис през юни, съобщи Patch. Заподозрените, които са обвинени в участие в серия от обири с взлом в окръг Лос Анджелис, включително в домовете на други известни личности, бяха арестувани в четвъртък вечерта.

Обирът в дома на Брад Пит в квартал Лос Фелиз се е случил в сряда, 25 юни, докато 61-годишният актьор е бил в Лондон за премиерата на най-новия си филм "Формула 1“ за затруднен отбор от Формула 1. Крадците прескочили предната ограда и влезли с взлом през прозорец на къщата. Претърсили къщата, въпреки че не е ясно какво са взели.

Кражбата с взлом стана, след като бившата съпруга на Пит, Дженифър Анистън, е била нападната през май от мъж на около 70 години, който се е блъснал в предната порта на дома ѝ в Бел Еър.

Миналия месец крадци нападнаха и дома на Йошинобу Ямамото в Холивуд Хилс, докато той беше на път за серия мачове срещу Синсинати.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
