Антония Петрова се похвали с гривни за 150 000 евро
Първата е Cartier Juste Un Clou (Картие Жуст ъn Клу) в превод от френски означава "само един пирон“. Тя е 18-каратово жълто злато и струва около 5850 евро, почти 12 бона в лева. Бижуто превръща обикновения пирон в символ на минимализъм и модерност, превъплътен като изящно бижу.
Второто бижу е Clash de Cartier - тя съчетава класически елементи с модерен, рокерски вид, използвайки шипове и гривни за постигане на уникална текстура, като се "сблъсква“ традицията с бунта, предавайки усещане за двойственост и сил. Цената й е 8 800 евро.
Третото фамозно бижу е Cartier Love with Diamonds с розово злато. Цената й е феноменалните 62 500 евро или 122 240 лева. Четвъртото бижу е идентично, но от бяло злато и диаманти, а цената му е 67 000 евро или 130 753 лева. Четвъртата гривна отново е от тази серия, тя се е превърнала в символ на вечна любов и преданост. Накитът не се сваля просто така - тя се "заключва“ на китката чрез специален малък отвертка, която се доставя с нея. Това означава, че тя може да бъде свалена само с този инструмент - символично като устойчивост и трайност на връзката. Това бижу е класика, която никога не излиза от мода. Тя също е 18-карата злато и струва между около 7500 евро или 15 000 лева. Общата стойност на четирите гривни на ръката на пернишката миска е около 150 000 евро или над 297 000 лева.
Батинкова редовно публикува кадри от ежедневието си. Именно там фенове и зложелатели започнаха да броят бижутата й едно по едно. Докато едни я обсипват с комплименти за изискан вкус и класа, други я упрекват в демонстративен разкош и показност на фона на гладуващи и бедния български народ.
Запознати коментират, че подобна инвестиция в бижута е не само въпрос на суета, но и на престиж. Накитите на "Картие" отдавна са сред любимите аксесоари на световния елит, холивудски звезди и кралски особи. Неслучайно миската избира именно тази марка, с която ясно показва финансовите си възможности и статут, пише HotArena.
Аре бежи
преди 37 мин.
И въпреки скъпите бижута пак е грозен и много тъп крокодил! Мъжът й явно е много тъп да пръска такива пари по тая оФца!
