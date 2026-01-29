Носителката на престижния приз “Мис България" Антония Петрова-Батинкова ориса звездната си наследница. Момиченцето, което проплака на специалната за семейството дата 17 декември, носи името на майка си.Кадри от събитието, моделът и бизнесдама сподели в профила си в Инстаграм. От фотосите става ясно, че декорът за първата малка дама във фамилията е бил подвластен на пастелните бежови и розови нюанси, хитови за сезона и в сферата на украсата.Сладката питка впечатлява с мини рози в бяло и розово, както и с традиционния надпис “Почагата на...". Сред останалите елементи са феи и цветя, както и табло със снимки, запечатали щастливите споделени моменти. За гостите е имало подарък – сет от козметиката на Батинкова.По-рано блондинката издаде и какви са причините да кръсти първородната дъщеря на себе си, припомня Edna.“Добавих "Виктория“, защото исках по някакъв начин — може да прозвучи малко смешно, за да направя "upgrade“ на моето име. Тоест да бъде като мен, но още по-добра, да бъде победител във всичко, с което се захване. Плюс това много харесвам двойни имена за жена, много са ми женствени и царствени, каквото е и името Виктория. Смятам, че е много благословно - Антония-Виктория. А като никнейм, като кратко име, сме избрали Ария. Така че, това е обяснението. Държах да е двойно име с голяма сила и заряд", коментира тя.