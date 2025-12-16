ЗАРЕЖДАНЕ...
Антония Петрова предизвика смут в мрежата
©
Решението ѝ да пътува в толкова напреднала бременност предизвика бурни реакции и коментари.
Бившата миска публикува серия от снимки, на които коремът ѝ буквално приковава погледите. Кадрите създават усещането, че раждането може да се случи всеки момент, а шегите сред феновете не закъсняха – мнозина се питат дали Антония няма да роди директно в хотелската си стая.
Въпреки това Тоца изглежда напълно спокойна и сияеща. Тя не крие, че се наслаждава на лукса в емирството и използва времето си пълноценно – дните започват с богати закуски, следват работа, плаж и шопинг, а вечерите са запазени за романтични вечери в изискани ресторанти с любимия ѝ.
Антония демонстрира самочувствие и увереност, въпреки напредналата бременност. Тя споделя, че се отдава на вкусна храна, грижи за себе си, разходки и посещения на красиви места, без да се лишава от нищо.
"Чувствам се и изглеждам превъзходно!“, категорична е бъдещата майка, а външният ѝ вид напълно потвърждава думите ѝ. С огромния си корем и спокойствието, което излъчва, Антония успя да събере всички погледи в Дубай и да предизвика сериозен отзвук в социалните мрежи.
Дали бебето ще изчака завръщането ѝ или ще реши да се появи на бял свят по време на ваканцията – това остава въпрос, който вълнува всички около нея. Едно е сигурно – Антония Петрова превърна последните дни от бременността си в истинско преживяване, което няма как да остане незабелязано, пише "Блиц".
Още по темата
/
Алекс Сърчаджиева: Един господин много мило ми предложи къща, да живеем заедно и, ако преценя, да взема и детето
11.12
Още от категорията
/
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
11.12
Знаехте ли, че евробанкнотите са от памук, а монетите от 2 евро отбелязват 388 исторически събития
11.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проучване доказва, че вещество в кафето и шоколада забавя стареен...
22:43 / 15.12.2025
Мисис Вселена 2025 разкри любим ритуал от рутината си
21:03 / 14.12.2025
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим н...
15:25 / 13.12.2025
Почина известен актьор
12:03 / 13.12.2025
Как да приготвим правилно кисело зеле?
08:35 / 13.12.2025
Не ги яжте горещи: Храни, които е по-добре да се консумират на сл...
08:35 / 13.12.2025
Актуални теми
Анонимен
преди 59 мин.
Не знам за вас, но лично за мен тази новина беше много полезна и "зареждаща".
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.