ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Aнтония Петрова-Батинкова ще става майка за трети път
"Пет чифта обувки. Пет места на масата. Пет души, които се обичат безкрайно. Звучи като магия, но е просто - семейството ни на път да станем петима. Най-хубавите изненади не се крият, а просто растат пред очите ти. Момчетата вече говорят за бебето всеки ден. А ние с Ивайло само кимаме и знаем, че точно така изглежда щастието", написа тя под кадрите.
И макар че Антония деликатно не споделя пола на бебето, много от последователите й предполагат, че щастието й ще е пълно, ако от третия опит най-сетне стане женска майка.
Петрова-Батинкова е родена на 13 май 1984 г. в Пазарджик. Родителите й, Ана и Иван Петрови, са инженери.
Истинската и приказка обаче започва именно с Ивайло! Запознават се през 2018 г. като в холивудски филм. Двамата ce сблъскват в бар заради сгрешена резервация. Управата на заведението е сгрешила и събира двете им компании на една маса, а има място само за една. Погледите им се срещат - и двамата са синеоки, пише "Галерия“.
"Знаех коя е, но не се познавахме. Заговорих я, след което не се разделихме повече. За тези седем години може би само веднъж или два пъти не сме били заедно през деня", сподели за срещата им преди време пред bTV Ивайло Батинков.
"Сините му очи - когато го погледнах в очите, имах усещането, че го познавах отпреди и че е моят мъж", обясни Антония.
След две срещи вече официално са двойка, а през 2018 г. се вричат и като съпруг и съпруга. Правят голяма, луда и романтична сватба в Гърция. Ивайло Батинков е изключително сериозен бизнесмен. Той е силният човек във водеща компания в дистрибуцията на медицинска техника и консумативи в България, занимава се и с медицинско производство. Фирмата доставя апаратура за образна диагностика, скенери, рентгени, ядрено-магнитни резонанси, апарати за анестезия и апарати за мониториране на жизнените показатели на пациенти, кувьози за неонатологичните отделения и др.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 452
|предишна страница [ 1/76 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: