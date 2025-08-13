Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Aнтония Петрова-Батинкова ще става майка за трети път
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:07Коментари (0)50
©
Aнтония Петрова-Батинкова ще става майка за трети път! Това сподели красивата моделка, бизнес дама и инфлуенсърка под няколко кадъра в профила си в Instagram. На снимките "Мис България" 2009 и "Мисис Русия" 2012 позира с видимо закръглено коремче със съпруга си бизнесмена Ивайло Батинков и двете им деца - Благовест и Ивайло. Недвусмислени са и посланията на Антония под фотографиите.

"Пет чифта обувки. Пет места на масата. Пет души, които се обичат безкрайно. Звучи като магия, но е просто - семейството ни на път да станем петима. Най-хубавите изненади не се крият, а просто растат пред очите ти. Момчетата вече говорят за бебето всеки ден. А ние с Ивайло само кимаме и знаем, че точно така изглежда щастието", написа тя под кадрите.

И макар че Антония деликатно не споделя пола на бебето, много от последователите й предполагат, че щастието й ще е пълно, ако от третия опит най-сетне стане женска майка.

Петрова-Батинкова е родена на 13 май 1984 г. в Пазарджик. Родителите й, Ана и Иван Петрови, са инженери.

Истинската и приказка обаче започва именно с Ивайло! Запознават се през 2018 г. като в холивудски филм. Двамата ce сблъскват в бар заради сгрешена резервация. Управата на заведението е сгрешила и събира двете им компании на една маса, а има място само за една. Погледите им се срещат - и двамата са синеоки, пише "Галерия“.

"Знаех коя е, но не се познавахме. Заговорих я, след което не се разделихме повече. За тези седем години може би само веднъж или два пъти не сме били заедно през деня", сподели за срещата им преди време пред bTV Ивайло Батинков.

"Сините му очи - когато го погледнах в очите, имах усещането, че го познавах отпреди и че е моят мъж", обясни Антония.

След две срещи вече официално са двойка, а през 2018 г. се вричат и като съпруг и съпруга. Правят голяма, луда и романтична сватба в Гърция. Ивайло Батинков е изключително сериозен бизнесмен. Той е силният човек във водеща компания в дистрибуцията на медицинска техника и консумативи в България, занимава се и с медицинско производство. Фирмата доставя апаратура за образна диагностика, скенери, рентгени, ядрено-магнитни резонанси, апарати за анестезия и апарати за мониториране на жизнените показатели на пациенти, кувьози за неонатологичните отделения и др.

Още по темата: общо новини по темата: 452
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
предишна страница [ 1/76 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Масови протести срещу цените на горивата
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: