|Анна-Шермин от "Ергенът": Никога не съм работила
В откровен разговор с другата участничка Хени, екстравагантната Анна-Шермин отговори на редица лични въпроси, зададени от съперницата ѝ с видимо любопитство и известна доза провокация.
"Ти работила ли си в живота си? Нямаш един ден трудов стаж... И вашите до ден днешен те издържат? Ти на колко години беше? На 27 години и все още твоите родители се грижат за теб? Или мъжете просто се грижат за теб?", попита директно Хени, оставяйки всички без думи.
Без да се притеснява от остротата на въпросите, Анна-Шермин спокойно отвърна:
"Не, не съм работила никога! Ами аз се занимавам с моделство от малка, но никога не съм работила на работа от 9 до 5".
Признанието ѝ мигновено предизвика коментари както в къщата, така и сред зрителите в социалните мрежи. Много от зрителите я упрекнаха, че живее твърде привилегирован живот и не познава реалността на ежедневния труд.
Независимо от мненията, Анна-Шермин за пореден път показа, че не се страхува да говори открито, дори когато думите ѝ шокират останалите.
Изглежда, че напрежението между нея и Хени тепърва ще расте, а след това признание драмата в "Ергенът" е гарантирана.
