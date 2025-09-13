Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Анелия: Не съм готова да стана майка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:36Коментари (0)82
©
Анелия с шокиращи разкрития пред водещия по NOVA Мариян Станков - Мон Дьо. Попфолк певицата споделя, че не е могла да бъде до Ивон в тежък момент. 

"Аз искам живота ми да е лекота. Цената е много висока. Личният ми живот не е този, който ми се искало да е. Безсънни нощи, много работа, много сила и характер. Не бях до детето си. Знаеш ли какво ми каза? "Мамо, аз ще помоля баба ми да дойде в стаята след операцията, така ще се чувствам по-добре. За една майка това е много мъчно, но аз я разбирам, защото не съм била до моето прекрасно малко момиченце. Поднасям тези извинения, въпреки че аз не съм шофирала. Тогава съм спала в автомобила. Но го правя като популярна личност и съм длъжна да дам добрия пример", казва Анелия.

Фолк дивата коментира и предишната си връзка с Любомир Захаринов. Любовта между тях е приключила, след като тя заявява, че не е готова да стане майка.

"Любомир е добър човек. Не бях готова да стана майка. Просто се страхувах. Любовта ни беше хубава и той е човек, който е ценен, както бащата на детето ми", споделя Анелия. Мон Дьо я попита дали между тях са застанали парите, трети човек или славата.

"Може би не мога да простя на пошлостта. Луната ми говори. Това съм сега аз, какво да ти кажа. Не съм съвършена, не съм перфектна", отговори му Анелия.

"От камък да бях, пак нямаше да издържа", завършва Мон Дьо в анонса.

Още по темата: общо новини по темата: 682
13.09.2025 Радина Червенова: Беше въпрос на време
13.09.2025 Жени Калканджиева с нов конкурс, търси най-красивата жена
13.09.2025 Моделка дефилира на подиума с третото си бебе си на ръце
13.09.2025 Тя направи зашеметяващо завръщане - в перфектна форма след раждането
13.09.2025 Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
13.09.2025 По-малкият брат на Ергенът Виктор му е одрал кожата
предишна страница [ 1/114 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
35-годишен е мъжът, който се хвърли пред влака Петрич - София
12:40 / 11.09.2025
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
Футболната общност в Благоевград потъна в скръб заради Петър Мойнов
09:57 / 11.09.2025
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
Как бързо и лесно да проверим здравносигурителния си статус, за да не останем неприятно изненадани в кабинета на лекаря
14:05 / 11.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър 
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър 
12:55 / 12.09.2025
Ранени и смачкани коли след катастрофа в Конявската планина
Ранени и смачкани коли след катастрофа в Конявската планина
14:28 / 11.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Специализирани полицейски операции в страната
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: