ЗАРЕЖДАНЕ...
Анелия: Глупаво е да се състезаваш
© bTV
Пред камерата Анелия се върна назад в годините, когато е била на крачка от това да се откаже от музикалното си образование. Тя отдаде почит на покойния си баща, който в критичен момент ѝ е дал свободата да избере своя път, без да я притиска с уроците и кандидатстването в музикално училище.
"Човек постоянно трябва да се труди. Илюзия е да си мислиш, че можеш да получаваш, без да даваш“, категорична е хитовата изпълнителка, която не спира да работи върху себе си вече две десетилетия и половина. По думите ѝ е глупаво да се състезаваш с колеги, но трябва винаги да изискваш от себе си.
Бившата съпруга на бизнесмена Коко Динев разкри, че е променила драстично ежедневието си. Анелия е заменила фитнес залите с природата. Тя живее в къща в столичния квартал "Драгалевци“. Прекарва свободното си време в дълги разходки в гората, където намира вдъхновение за бъдещите си проекти.
Кулминацията на творческия ѝ път до момента ще бъде отбелязана на 28 ноември с мащабен концерт в зала "Арена София“. Събитието, озаглавено "Първите 25 години“, ще събере феновете на "лекия жанр“ за едно незабравимо шоу.
"Докато съм здрава, докато мога – ще пея“, зарече се гласовитата старозагорка, която не смята скоро да слиза от сцената.
Още по темата
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.