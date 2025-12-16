Тъжна Коледа ще посрещнат двамата най-любими мъже на прочутата астроложка Светлана Тилкова - Алена - синът й Мартин Несторов и съпругът й Андрей Тилков. 40 дни от кончината й се падат на 25 декември, когато християнският свят празнува Рождество Христово.Панихида обаче няма да има, защото още приживе Алена разяснила на ближните си какво трябва да се прави и какво не бива, за да отлети душата в по-добрите пространства. Алена била твърдо против печатането и лепенето на некролози, не давала и да се съхраняват по шкафовете в домовете. Смятала, че подобни действия задържали душата в земната орбита и й пречели да почне новата си мисия. Не одобрявала и панихидите, нито раздаването за Бог да прости. Поради тази причина семейството й решило да уважи волята й да не организира помен за 40-те дни от кончината й.Светлана искала да бъде кремирана, а прахта й разпръсната. Тя била наясно, че душата няма религия. Умеела да се движи през различни времеви зони, виждала странни за хората светове и била убедена, че в края на XXIII век тогавашните човеци ще се влеят в семейството на безбройните планетарни култури. Религиите щели да изчезнат, а хората да заместят вярата или отрицанието в божия син със знанието за неговото реално съществуване.Съкрушеният Андрей признава, че Светлана много му липсва, но трябва да сдържа сълзите си, защото и те дърпат душата към земята. Успокоявала го мисълта, че двамата ще се видят отново. Малко преди да си отиде, Алена му казала нещо изключително: "Скоро ще сме заедно!""Е, хайде, в очакване съм. При Алена не съществуваше колебание – изрази като "смятам", "предполагам", "струва ми се", "би могло", просто ги нямаше в речника. Каквото кажеше, това ставаше. Тя просто знаеше какво ще се случи. Вярвам й", споделя пред "Уикенд" Андрей Тилков.Десетина дни преди кончината си на 16 ноември 2025 г., ден преди последният 300 брой на списание "Кармичният кръг" да влезе в печат, написала обръщение към читателите: "Бъдете смели, следвайте съветите на Съдбата си, чийто тълкувател съм аз, защото дойдох Светлина да ви дам! Но звездите обратно ме зоват"."Преди около 5-6 години тя ми сподели, че са платили на хора да съберат 111 врачки и магьосници в България, които да направят верига. И с тази верига да я унищожат. Тя го бе "видяла" и й беше много смешно. Чудеше се как на някой може да му мине през главата по такъв начин да я унищожи."Аз притежавам силата да ви унищожа за минути, вие сте безпомощни и заради това само се защитавам от вашите опити да ме убиете. Оставила съм ви на вашата карма, тя ще ви накаже жестоко", така каза тогава. И някои наистина вече са наказани.Доста хора й завиждаха и не си даваха сметка, че зад успехите й стояха часове труд. Тя работеше до пълна изнемога, по някога по 15-16 часа на денонощие. Правеше хороскопи, пишеше, отговаряше на приятели, на непрятели.Тя е единственият човек в света, който сам пишеше списание "Кармичният кръг". Пишеше го от първата до последна страница, правеше изчисления прогнози, публикува прословутите Тибетски прошки, който беше научила по време на престоя си в Тибет от нейните духовни учители. Помагала е на доста политици, някои не я послушаха, други чуха думите й", връща лентата на спомените вдовица Андрей Тилков.Алена имала много нисък хемоглобин. Лекар - роднина на семейството, изписал какви вливания трябвало да й се правят. За съжаление наетата сестра направила само една банка, до второ и трето вливане така и не се стигнало.В последната си книга "6 зодиака, 12 живота, 6 ритуала" астроложката посветила цяла глава на това как да общуваме с покойните си близки и какво не трябва да правим с тях. В "Освободи душата на починалия, пощади себе си" Тилкова пише, че зримият и незримият сват са едно цяло."Раждаш се, живееш във физическо тяло, умираш, но душата ти продължава да живее в ефирно тяло, осмисля отминалия си живот, осъзнава грешките си и се подготвя за новото раждане във физическо тяло. На този ред се подчинява животът на Вечния Дух в проявлението му на душа, животът на всяко живо същество, ако със суеверия или нарочни вреди не бъди възпрепятствана душата да се пречисти и прероди, защото е обвързана към отминалия живот. Случи ли се това насилствено обвързване, дори от непознаване правилата на незримия свят, обичта към деца и близки се превръща в омраза, а родителят в кармичен враг, търсещ мъст.Мнозина ще отхвърлят думите ми. Знаят защо - правили са зло, уж за добро. На други им се струва неразбираемо, вярват невежите, че животът е тук и сега, а после няма нищо. И грешат, защото смъртта е вратата към новия живот. Ще го разберат, когато са в отвъдното, щастливи, че животът продължава", пише прочутата астроложка.Алена е категорична, че съхранението на погребалните снимки бави прераждането на заминалите в отвъдното хора. Затова и завета към семейството й е такъв: никакви помени, никакви некролози! За да се срещнем пак!