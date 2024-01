Андреа получи подарък от Истанбул, определи го като най-хубавия

© Фолкзвездата Андреа отпразнува рождения си ден с лъскаво парти, но с отбрани хора. "Реших да събера най-близките ми приятели и хората, с които работя. Почерпих едновременно и за новата си песен, и за рождения си ден“, разкри певицата.



Празник



Блондинката смени два тоалета за личния си празник. Първоначално се бе издокарала в дълга рокля, която на пръв поглед наподобяваше булчинска, но при по-детайлно вглеждане се вижда, че цветът е бледорозов и стои перфектно на Андреа. Втората пък бе къса и разкриваше част от прелестите й. "И двете рокли са на български дизайнери. Едната е на Антон Радичев, а другата на Радапола“, разкри повече за облеклото си в празничната вечер певицата.



На въпроса кой е бил най-хубавият подарък, който е получила, Андреа с широка усмивка отговори: "Дойде от Истанбул. Но не искам да разкривам повече. Искам да си оставя тези емоции за мен. Не искам да споделя, защото хората го преекспонират и не искам да ми се бъркат медиите в личния живот, защото постоянно се пишат някакви неверни измислици“, категорична е тя. По всичко личи, че става въпрос за подарък от турския актьор Емре Озмер, който се снима и в последния й видеоклип. Не става ясно обаче дали самият той е присъствал на партито или е пратил дара по колет. Турчинът обаче накара всички да говорят за тях, качвайки снимки, с който честити рождения ден на певицата и я нарече "любов моя“.



Спекулациите дали двамата са гаджета е от месец, но Андреа категорично отказва да говори по темата. Нашето момиче обаче се е напатило от светската суматоха и лични отношения под светлините на прожекторите, затова сега предпочита всичко, което изживява, да е по-тайно. "Малко е по-затворено засега положението (смее се). Но мога да кажа, че съм много щастлива“, не крие искрите в очите и сърцето си блондинката.



Чужденци



С интерес питаме дали чужденците са по-големи кавалери, а тя лаконично заявява: "Да, наистина е така. Не искам да обидя никой, но от това, което виждам, имат повече отношение към жените. Все пак мисля, че всичко си е от възпитанието. Как си отгледан и в каква семейна среда си отраснал, за да знаеш и как да се държиш и в обществото, и с половинката си. За съжаление все по-рядко виждам родители, които да наблягат на това как се държат децата им“.



Освен че отношението им е по-различно на чужденците, Андреа вижда в тях и по-добри партньори за правене на музика. "Аз открай време работя с чужденци. Не защото ние нямаме добри автори, напротив, имаме страхотни таланти, но аз търся онова модерно, световно звучене, което за съжаление не успявам да открия тук. Едно време, когато работехме с Кости, той е румънец и наемаше екип от хора, които да му правят саунд и аранжимент. Аз съм била свидетел. Благодарение на тези екипи видях как може да звучи нещо по международен начин. Нашите песни за съжаление много трудно някой ги слуша в чужбина и каквито и хубави песен да съм правила, си остават за тук“, открито разказва за музиката у нас и в чужбина певицата.



Изкуство



Освен за музикалната си кариера Андреа е готова да даде душа и сърце и за актьорското майсторство, което учи вече един семестър. "Видеото от лятото, което направих като минифилм, го направих изцяло за себе си, защото много искам да се развивам в актьорското майсторство. Затова исках да има повече игра. Затова и сега искам хората, които участват във видеата ми, да са си професионални актьори. Ето Емре има много изяви и на театрална сцена“, казва Андреа. Тя също мечтае един ден да се види в театъра. "Много би било интересно за мен. Вълнуващо е и ме влече и ако имам възможност, бих се насочила още повече в тази посока“, завършва изпълнителката.



Новата си песен направи с екипа на Инна



Навръх рождения си ден Андреа пусна и най- новото си парче, англоезичния проект Miss me when I'm gone. Самата песен е създадена от Global Records, компанията, която стои зад някои от най-успешните и прогресивни изпълнители в Румъния, като Инна, Антония и Минели. Заснемането на клипа се проведе в космополитния и ориенталски град Истанбул, което добавя уникален и екзотичен отпечатък на визуалната страна на проекта. "Предложението за песента дойде от Румъния. Те ми предложиха няколко песни и аз избрах тази. Направихме проби. Доста време подготвяхме парчето, защото имахме някакви разминавания за това как искам да звучи, но накрая мисля, че се получи точно това, което си представях и аз, и те“, сподели пред "Телеграф“ Андреа.