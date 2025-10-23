Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:36Коментари (0)91
©
Андреа и Кубрат Пулев ще се съберат на Бали. Това вероятно ще стане за участие в тв предаване.

"Ще събера Андреа и Кубрат Пулев в Индонезия." Това обяви пиарът Атанас Лазаров.

"Знам, че и двамата харесват Бали. Нямам обаче за цел да възстановявам по този начин връзката между тях, двамата вече имат свой отделен личен живот", уточни Лазаров.

Той е поканил официално попфолк звездата и шампиона да участват в неговото предаване по голяма бг телевизия, в което известни личности у нас заминават на екзотични дестинации, и е получил тяхното съгласие.

Андреа и Кубрат ще бъдат настанени на остров. Двамата ще се разхождат, ще опитват местните специалитети, ще посещават популярни места. За късмет и певицата, и боксьорът имали малка пролука в супернатоварените си графици след Нова година и в началото на януари 2026-а.

"Идеята да се съберем с Кубрат е много добра", коментира за вестника и сексапилната изпълнителка. Бившата любима на боксовия ас разкри за "България Днес" и още една любопитна подробност. "С Кубрат си останахме много близки приятели. И това е напълно нормално след една толкова наситена и дълга връзка", наблегна Андреа.

Певицата допълни, че редовно се чуват по телефона и изобщо не са прекъсвали комуникацията помежду си, както месеци наред тръбяха някои таблоиди.

Андреа поясни още за вестника, че самата тя никога не е била в Бали - нито сама, нито с Кобрата.

"Ще ми бъде интересно. Последния път, когато с Кубрат и хора от семейството му бяхме заедно, беше в Доминикана", припомни изпълнителката на "Идеално лоша".

Гласовитката, която направи запомнящ се филмов дебют в ролята на момичето на руски гангстер в хитовата черна комедия "Мисия "Лондон", издаде защо вече не присъства на сраженията на ринга на ексвъзлюбения си.

"Много се вълнувам на всеки мач на Кубрат. Спомняте си и видеото от един от мачовете му, на което ми личеше колко съм развълнувана. Колкото и да съм свикнала, все пак това е опасен спорт. Винаги се притеснявам, винаги преживявам...", призна пред вестника Андреа.

Въпреки че Лазаров е получил принципното съгласие на Кубрат Пулев за "разходката в Бали", до редакционното приключване на броя не успяхме да се свържем с шампиона.

Андреа обаче припомни, че бившият й избраник в момента е изключително зает с интензивни тренировки. На 12 декември Пулев ще се изправи срещу руската машина за нокаути Мурат Гасиев в главна битка на голяма международна боксова галавечер в Дубай пред "България Днес".

Още по темата: общо новини по темата: 1006
23.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
23.10.2025 »
22.10.2025 »
предишна страница [ 1/168 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
08:58 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
17:23 / 21.10.2025
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
07:47 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Тройно убийство и къща в пламъци в Бургаско
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Зима 2025/2026 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: