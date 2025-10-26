Новини
Андреа Банда Банда поведе тежка съдебна битка
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 17:46Коментари (0)69
©
Инфлуенсърката и бивша телевизионна водеща Андреа Влъчкова, позната на онлайн аудиторията си като Андреа Банда Банда, предизвика буря в социалните мрежи след като се закани да предприеме съдебни действия срещу потребителка в платформата "Тредс". Поводът e серия от обидни и саркастични коментари, насочени към нея и семейството й. "До фалшивата бизнес дама от Дубай, която разпространява клевети за баща ми - вече се, ще се съдим! За да се научиш, че не е редно да говориш лъжи и обиди!", написа Банда в профила си, очевидно афектирана от разразилия се онлайн спор. 

Отговорът на въпросната дама не закъсня. В дълга публикация тя осмя намерението на Андреа да заведе дело, определяйки реакцията й като "юридическа неграмотност" и "поредната драма от инфлуенсърските хроники". "Бих платила на оператор да снима как влизаш с баща ти при някой адвокат разстроена и му казваш: "Искам да съдя една, която написа, че съм комплексарка, а тати ме е уредил при Гала". И адвокатът прихва в див смях!" – започва саркастично отговорът, който бързо се разпространи из платформата. По-нататък авторката продължава с директни упреци към Андреа, обвинявайки я в двоен стандарт и лицемерие: "На какво основание реши, че можеш да обиждаш хората и да раздаваш фалшив морал, а ние теб не можем? Ако не искаш някой да ти вади кирливите ризи, не го прави и ти".

 Ситуацията придоби още по-личен оттенък, когато потребителката се представи като юрист с 12 спечелени граждански дела и предупреди, че обмисля колективен иск срещу инфлуенсърката заради нейните собствени нападки към участници в телевизионни формати като "Ергенът" и "Биг Брадър".

Макар в социалните мрежи да изглежда уверена, Андреа Банда Банда често е говорила за вътрешните си борби. Тя е израснала в напрегната семейна среда. Ето какво е споделяла по темата: "Майка ми е човек на изкуството (фотограф по образование), баща ми е човек на науката, караха се супер много и трябваше да балансирам между тях и да оправям нещата. Майка ми постоянно се тревожеше за пари, което прехвърли и на мен".

Бившата панелистка в предаването "На кафе" неведнъж е споделяла, че не е в идеални отношения с родителите си, а напрежението между тях е оставило дълбоки следи. Баща й Красимир Влъчков е бизнесмен, част от борда на директорите на "Топлофикация Банско" и съдружник в редица други фирма. Семейството преживяло много труден период, когато таткото на Андреа се разболял от рак. Тогава тя следвала висше образование в Лондон. "Откраднаха семейния бизнес, баща ми се разболя от рак, майка ми не беше на себе си. Трябваше да живея в Лондон, където е доста скъпо. Не знаех как да преработвам промените в живота си", разказвала е инфлуенсърката.

Андреа не крие, че страда от безсъние, паник атаки и епизоди на депресия. "След 2-3 часа сън просто се будя и не мога да заспя повече. Будя се с мисълта колко зле е всичко, колко съм зле аз и как нищо не правя както трябва. Добре, че имам чувство за хумор, иначе не знам как бих оцеляла", споделяла е тя. Инфлуенсърката признава, че приятелят й Иван, с когото са заедно вече 8 години, е най-голямата й опора. Той работи във финансовата сфера и според запознати има делови отношения с бившия вицепремиер Атанас Пеканов. Андреа го определя като "достатъчно сериозен човек, който не бяга при първия признак на буря".

Синеоката брюнетка стана популярна покрай участието си в предаването "На кафе", където с хумор и сарказъм коментираше светски теми. След напускането на ефира тя се занимава основно с инфлуенсърство, но острият й език често я поставя в епицентъра на конфликти. Макар че все още не е сигурно дали наистина ще заведе дело, едно е ясно - Андреа рядко оставя нещата недоизречени, дори когато думите й предизвикват лавина от реакции, пише HotArena.

