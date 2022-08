Андреа Банда Банда е в лошо здравословно състояние, разплака мрежата с тези думи и откровения!

© Отсъствието на Андреа Банда Банда от "На кафе" си има основателна причина. Оказа се, че инфлуенсърката има сериозни здравословни проблеми, за които са наясно само най-близките й приятели и нейното семейство.



Тя има леко подобрение на състоянието си от няколко дни и събра смелост да разкрие пред приятели и познати във "Фейсбук" през какъв кошмар преминава от година насам.



Ето какво пише Андреа Банда в социалните мрежи, а думите й разплакаха нейни приятели, които не са били наясно със ситуацията:



"Супер гадна половин година, хора. Минах през много неприятни неща и тъмни места.



В същото време се отваряха възможности за супер вълнуващи преживявания, благодарение на малката медия, която съм си аз и съдържанието, което правя в интернет от 2016-та година а и пръсках гууд вайбс и сладкост от почти 4 сезона. Много трябваше да откажа, други приех и трябваше да полагам големи усилия, да се държа на крака, въпреки, че ми е лошо, и да се опитвам да ми весело.



Най-дребният ангажимент, дори супер ултра лукс ВИП приятен, ми се струваше като огромна тежест. Огромна тежест да съм в Кан сред звиздичките и после в Лондон с Натали Портман. Колко куцо е това чувство, на фона на проблемите, които други хора имат?



Някои хора не разбираха какво ми е - разделихме се. Някои хора помагаха - нови близости и support system.



Последните два-три месеца бяха най-трудни, защото бях най-долу и в същото време трябваше да събирам сили да се катеря нагоре. Това да чупиш стари навици като трудност, хич не е за подценяване. И всеки ден нови практики, режим и някакви ограничения, трениране на нови мисли. Но минах и през зелените рецепти за хапчета, другото не беше достатъчно.



Да “Kim, people are dying" и това да си пристрастен към телефона си и информацията в него звучи смешно, но е голяма работа. Постоянно нещо трябва да ти се случва, трябва да си на всички места, това е част от играта, ти си малко телевизорче и трябва да бълваш. Работата ти да е да те дават по телевизията всеки ден, ти от дете мечтаеш за шоу, обаче ти не се чувстваш на място. И хиляди хора на ден да те харесват или мразят, и ти го казват.



Добави и някакво лично сътресение, объркваш се и бъгваш. Тревожност и сънно разстройство. И не спиш, защото във всеки един момент мислиш, за всичко, което не е на ред и това, което би могло да не е на ред. И какъв е смисълът на всичко, което правиш, не си лекар, не си адвокат, дори не съм журналист. Едните ти казват, че ги вдъхновяваш и забавляваш, другите те обиждат и ти се подиграват. “Да не ти пука" - няма човек, на когото да не му пука, има такъв, кой не знае какво е.



Но крачка по крачка, идва първия хубав ден, в който не ти прилошава, спал си 4 часа. Идва и втори, и трети и стават няколко седмици. И ти е добре.



И съм в Амстердам, за премиерата на House of the Dragon, HBO са избрали мен, защото ме бива в нещо. И цялото преживяване е страхотно и не трябва да се насилвам да се кефя.



Премиерата е довечера и нямам търпение.



Но съм в града на партитата, ганджата и легалната проституция, а мога да пия само вода и да си лягам и да се събуждам в определен час. 62 дни без алкохол.



…Премислих нещата и съгреших с една чаша просеко. Или това, или червените фенери щеше да е.



House of the Dragon Amsterdam experience с HBO Bulgaria върви отлично.



Тия неща се споделят, защото последните години бяха супер тежки и скапани и на много хора не им е добре. Даже не спирам да говоря за това в инстаграм, но не съм го споделяла в този профил, където го виждат предимно хората, които познавам.



За някого това ще е oversharing, друг ще разбере, че не е сам", гласи посланието на Андреа Банда.