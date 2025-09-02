© виж галерията Неочакван инцидент сполетя Ан Хатауей на снимачната площадка на "Дяволът носи Прада 2", чиито снимки започнаха миналия месец в Ню Йорк.



42-годишната звезда бе заснета как пада по стълби заради счупено токче. От клипове се вижда, че вместо да се смути, Хатауей избухва в смях. Все още не е ясно дали този момент е бил част от сценария.



Миналия месец Мерил Стрийп също бе забелязана за първи път на снимачната площадка, потвърждавайки завръщането си в емблематичната роля на главната редакторка на списание Runway Миранда Прийстли.



В оригиналния филм Хатауей влезе в образа на новата асистентка Анди Сакс, която претърпя цялостна трансформация под строгото ръководство на Прийстли.



Другата асистентка на Миранда, Емили Чарлтън, в ролята на Емили Блънт, също бе заснета наскоро на снимачната площадка в Ню Йорк, като потвърди, че актьорският състав на култовата продукция се събира отново за продължението.