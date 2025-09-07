ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Амбициозните планове на Стефан на Гала се разпаднали
Любимият на водещата на предаването "На кафе“ по Нова тв имал десетки кошери из цялата страна и стабилен екип, с който се грижел за тях. За жалост плановете на Стефан за рязко професионално израстване секнали с настъпването на пандемията.
"Дадох големи жертви“, споделял е Стефан, който наред с бизнес начинанията си води с Даниела Георгиева предаването "Точно в 10“ по тв "БГ+“. В резултат на кризата с коронавируса, бизнесменът имал над 340 опустошени кошера, а в екипа му - отлив на хора.
Намаленият състав нямало как да обикаля всички кошери из страната и да полага грижи за тях. Така че засега Стефан се е разделил с мечтата си да е голям производител и износител на мед и пчелни продукти, но продължава да се занимава с това, пише HotArena.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 615
|предишна страница [ 1/103 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Рила се разраства, миризмата на дим стигна до Благоевград
10:42 / 05.09.2025
Хеликоптер Ми-17 от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в Рила
11:57 / 06.09.2025
НАП ще изпрати писма или ще звънне по телефона на над 27 000 българи
16:25 / 05.09.2025
Огнена серия в Благоевградско: Горяха къща, машина и имоти
12:15 / 05.09.2025
Очертава се тежка нощ за горските служители в Благоевградско
21:25 / 05.09.2025
Допълнителни екипи гасят пожара в община Кюстендил
18:58 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: