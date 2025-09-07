Амбициозните планове на Стефан на Гала се разпаднали

© Стефан на Гала се водел от големи амбиции в бизнеса си с мед и пчелни продукти преди пандемията.



Любимият на водещата на предаването "На кафе“ по Нова тв имал десетки кошери из цялата страна и стабилен екип, с който се грижел за тях. За жалост плановете на Стефан за рязко професионално израстване секнали с настъпването на пандемията.



"Дадох големи жертви“, споделял е Стефан, който наред с бизнес начинанията си води с Даниела Георгиева предаването "Точно в 10“ по тв "БГ+“. В резултат на кризата с коронавируса, бизнесменът имал над 340 опустошени кошера, а в екипа му - отлив на хора.



Намаленият състав нямало как да обикаля всички кошери из страната и да полага грижи за тях. Така че засега Стефан се е разделил с мечтата си да е голям производител и износител на мед и пчелни продукти, но продължава да се занимава с това, пише HotArena.