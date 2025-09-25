Аляска отново избира най-дебелата мечка в ежегодния си конкурс

© Гласуването за ежегодното състезание "Седмица на дебелите мечки" започна на 23 септември, като мечките в Аляска се изправят една срещу друга, докато се хранят, за да напълнеят достатъчно, за да се подготвят за зимен сън, предава BBC.



Докато Чънк и Грейзър, няколко от местните мечки в националния парк Катмай в Аляска, събират сьомга от река Брукс, избирателите от повече от 100 държави наблюдават случващото се чрез уеб камери на живо.



Организаторите насърчават гласоподавателите да изберат мечката, която според тях най-добре съвпада към определението за "най-дебелата мечка".



Успехът им осигурява място на стената на шампионите, но по-важното е, че им помага да преживеят зимата.



Миналогодишният победител, Грейзър, грабна титлата за втори път, изпреварвайки Чънк с хиляди гласове. И двамата се завръщат през 2025 г. и са ранните фаворити сред 12-те кафяви мечки в тазгодишното състезание.



"Устойчивостта на Чънк, уменията на Грейзър и интелигентността на Бъки са само част от невероятните истории, които проследихме в Брукс Ривър това лято", казва Чарли Аненберг, основател на explore.org, който организира конкурса в партньорство с Националната паркова служба и резервата Катмай.



"За първи път виждам мечките толкова дебели. Това е благодарение на поредния изключителен лов на сьомга", добавя той.



Катмай е дом на едни от най-големите кафяви мечки в света.



Възрастните мъжки мечки тежат средно до 408 кг в средата на лятото. Най-големите мъжки често тежат над 540 кг.



Конкурсът е дело на бившия охранител Майк Фиц. Конкурсът започва като еднодневно състезание с около 1700 гласа през 2014 г., като оттогава става глобален феномен, привличайки феновете на хищното животно по целия свят.



През последните години цели 10 милиона души са гледали конкурса на живо в Катмай, за да гледат как мечките ловят риба. Миналата година са били подадени повече от 1,2 милиона гласа от повече от 100 държави.