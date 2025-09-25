Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Аляска отново избира най-дебелата мечка в ежегодния си конкурс
Автор: Росица Чинова 14:32Коментари (0)23
©
Гласуването за ежегодното състезание "Седмица на дебелите мечки" започна на 23 септември, като мечките в Аляска се изправят една срещу друга, докато се хранят, за да напълнеят достатъчно, за да се подготвят за зимен сън, предава BBC

Докато Чънк и Грейзър, няколко от местните мечки в националния парк Катмай в Аляска, събират сьомга от река Брукс, избирателите от повече от 100 държави наблюдават случващото се чрез уеб камери на живо.

Организаторите насърчават гласоподавателите да изберат мечката, която според тях най-добре съвпада към определението за "най-дебелата мечка".

Успехът им осигурява място на стената на шампионите, но по-важното е, че им помага да преживеят зимата.

Миналогодишният победител, Грейзър, грабна титлата за втори път, изпреварвайки Чънк с хиляди гласове. И двамата се завръщат през 2025 г. и са ранните фаворити сред 12-те кафяви мечки в тазгодишното състезание.

"Устойчивостта на Чънк, уменията на Грейзър и интелигентността на Бъки са само част от невероятните истории, които проследихме в Брукс Ривър това лято", казва Чарли Аненберг, основател на explore.org, който организира конкурса в партньорство с Националната паркова служба и резервата Катмай.

"За първи път виждам мечките толкова дебели. Това е благодарение на поредния изключителен лов на сьомга", добавя той. 

Катмай е дом на едни от най-големите кафяви мечки в света.

Възрастните мъжки мечки тежат средно до 408 кг в средата на лятото. Най-големите мъжки често тежат над 540 кг.

Конкурсът е дело на бившия охранител Майк Фиц. Конкурсът започва като еднодневно състезание с около 1700 гласа през 2014 г., като оттогава става глобален феномен, привличайки феновете на хищното животно по целия свят.

През последните години цели 10 милиона души са гледали конкурса на живо в Катмай, за да гледат как мечките ловят риба. Миналата година са били подадени повече от 1,2 милиона гласа от повече от 100 държави.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
В Дупница обявиха за мъртъв изчезнал преди повече от пет години мъж
14:32 / 23.09.2025
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
Министър Вълчев се срещна с директори на училища и педагогически специалисти в Благоевград
13:54 / 24.09.2025
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
Още един фрагмент от статуята на Херакъл разкриват в момента археолозите в Хераклея Синтика
14:00 / 23.09.2025
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
Издирват турист, изкъпал се в едно от Седемте рилски езера
09:19 / 24.09.2025
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
Кметът на Благоевград: Нашата независимост зависи от вярата в Бога и от развиването на знания и умения, както ни учеше Нефит Рилски
12:07 / 23.09.2025
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
До 30 септември общините в Благоевградско трябва да актуализират плановете си за защита при бедствия
17:18 / 24.09.2025
Актуални теми
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Бюджет 2025
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: