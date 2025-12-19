Пътуването и срещите с хора, които могат да дадат друг поглед върху това как се живее, как се чувства, как се мисли, е моята почивка за ума. Това каза психологът и пътешественик Александра Петрова в предаванетонас водещ Ася Александрова.Тя разказа за пътуването си в Намибия. Първото й впечатление, когато слиза от самолета, е изключително дълбокото небе. Намибия е много слабо населена. Движението не е натоварено, а много малко от пътищата са асфалтирани. По време на пътешествието си тя обикаля около 2000 км по черни пътища. Образованието до 12. клас, както и здравеопазването, са безплатни.В столицата Виндхук могат да се видят двете крайности – изключителна бедност и разточителен лукс. "Това е място на контрасти, в което можеш да видиш пазар, на който се продава прясно месо в рояк мухи, до гурме храна, от т.нар. "Сребърен град“ в периферията на столицата с постройки като кашони с метални покриви до свръхбогати квартали и хотели с рууфтоп, с изключителна добра вътрешна подредба“, разказа Петрова.В Намибия се говорят много езици. "Нашият местен водач, да речем, знаеше португалски, немски, английски, руски, включително и почти всички техни езици“, подчерта тя.Намибия е дом на различни етнически групи. По време на пътешествието си Александра Петрова среща представители на химба, бушмени, дамара, ошивамбо. "Химба са много интересно племе, изключително колоритни и топли. 70% от тях пазят традициите и живеят по начина, по който са живели предците им. Те са събирачи и земеделци и богатството им зависи от това колко добитък имат. Те са полигамни, мъжете могат да имат по две-три жени в зависимост от това колко са богати. В селището, в което отидохме, вождът беше на 55 години, имаше 2 жени, 23 деца и 7 внуци и всички живееха заедно в мир. Нямат играчки, нямат нищо, което да е от цивилизацията. Жените са много красиви“, разказа тя.Бушмените са племето с най-старите гени в света. "Те се смесват много рядко с други племена и физиологията им е много интересна. Веднага се разпознават, защото са много дребни и сухи. Изключителни познавачи на природата, те са слети с пустинята. Когато се прави сватба в Намибия, канят бушмен, защото той е на късмет – оцелява, въпреки всичко. Живеят на кланове до 25 човека. Те не променят нищо в природата. Ловят животните с много примитивни малки лъкове, но могат да хванат жираф и антилопа гну, защото използват отровата на една трева, която вирее в пустинята. Изстрелват малки стрелички в животното и започват бавно и методично да го следват, докато то се парализира от тази отрова и му спре сърцето“, разказа пътешественикът.В пустинята Намиб се намират едни от най-големите дюни в света. "Колкото по-стара е пустинята, толкова по-оранжеви са пясъците. Там може да видиш едни извънземни гледки, с един буквално червен пясък, по който пълзят змии и шарени гущерчета. Змиите са отровни – ако ухапе дете, то ще умре, ако е възрастен човек, три-четири месеца след това ще има странични ефекти, свързани с разпад на мускулна тъкан, увреждане, временно нарушение на зрението“, обясни Петрова.Една от забележителностите в южноафриканската страна е Дедвлей. "Около това плато, където е спряла реката и е пресъхнала, се издигат черни сюрреалистично стоящи вкаменени дървета, заобиколени от оранжеви стари пясъци с големи дюни. Стъпваш там и не знаеш дали си на Земята. Звуците са приглушени, миризмите са чисти, няма нищо, което да замърсява този въздух, и ти просто се разтваряш в това място“, разказа гостът.Посещава и парк "Етоша“, където живеят над 200 вида птици и над 100 вида животни. "Когато влизахме в "Етоша“, в буса влязоха техните рейнджъри и взеха всяко найлоново пликче или бутилка, всичко, което може да замърси този резерват. На излизане отново влязоха и прегледаха дали не сме си взели нещо“, сподели Петрова.