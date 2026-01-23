Александра Фейгин спокойно може да се бори за титлата най-красива знаменоска на предстоящите олимпийски игри в Милано-Кортина. Фигуристката получи честта да носи българското знаме на откриването, което ще бъде гледано от стотици милиони в цял свят. Русокосата Фейгин напоследък привлича вниманието с горещи снимки в социалните мрежи, а свенливостта й остава в миналото. След участието си в "Игри на волята" Александра промени имиджа си и от скромна спортистка се превърна в предизвикателна млада дама.В предаването тя завъртя любов с бившия плувец Георги Янков, но тя не продължи дълго. Двамата се разделиха малко след това, а Георги я смени с Кралицата на киселото мляко Весела Тенева. Фигуристката казва, че тя е решила да сложи край на връзката."Истината е, че аз приключих връзката с Георги. Просто защото виждах, че няма да станат нещата. Гледахме по различен начин на връзката ни. Той много лесно го възприе, заради което веднага ми светна червена лампа, че нещо не е наред. Най-неприятно ми беше, когато разбрах, че много бързо съм била заменена. Няма да крия, че не ми стана приятно, защото смятам, че съм доста стойностен човек. Удари ме по егото, наистина."Оттогава насам Фейгин няма сериозен приятел и признава, че трудно създава връзки. Александра е самостоятелна от малка, след като майка й зарязва семейството, когато е само на 4 години. Фигуристката е родена в Израел, а родителите й са руски евреи. След като майката си тръгва, тя и баща й Алексей заминават за България и се установяват тук, припомная "Телеграф"."Не бих казала, че съм "Ледената кралица" - казва 23-годишната Фейгин. - Просто съм много самостоятелна и организирана и това, че сама се справям, може би хората така го възприемат - че съм студена и че не споделям прекалено много. Смятам, че е много важно след сериозна връзка наистина да останеш сам. Аз съм си самодостатъчна. Нямам нужда просто да имам някой до себе си, за да не съм сама. И затова не скачам от връзка във връзка. Наистина ми е много трудно явно да съм във връзка, защото съм свикнала да правя сама всичко за себе си. Дори мога да кажа, че малко съм егоист."