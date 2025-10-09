ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс Сърчаджиева: Това е любовта
"Не можеш да накараш на сила един човек да те обича. Не можеш да го накараш да бъде с теб. Да, може много да искаш да си с него, но той като не иска – какво да направиш?", сподели Алекс откровено.
По думите ѝ, любовта не трябва да бъде борба или мъчение, а осъзнат избор на двама души.
"Ако ти обичаш истински, дори този човек да не иска да бъде с теб, ти ще го пуснеш. Това е любовта – да искаш щастието му, дори когато не е с теб", добави тя.
Сърчаджиева често е споделяла, че вярва в чистите човешки връзки, в искрените чувства и в силата на прошката – теми, които продължават да я вдъхновяват както в личния живот, така и на сцената, пише "България Днес".
