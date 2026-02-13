ЗАРЕЖДАНЕ...
Алекс Сърчаджиева: Просто го нямаше
©
"Простих много отдавна. И ми е много добре. Когато простиш истински, от теб си тръгва голяма тежест, защото цялото това нещо задушава теб, а не човека, на който се сърдиш". След смъртта на майка й, когато Александра е била на 22 години, тя остава напълно сама. "Той не се включи по никакъв начин. Просто го нямаше".
Днес вече като родител, актрисата признава, че не може да си представи живота без детето си, пише Ретро.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
11.02
Д-р Юлияна Томова за китайската Нова година: Възрастните даряват на децата червени пликове с пари, което символизира късмет и благословия
10.02
Ромина Тасевска била на косъм от смъртта, след като се преобръща с кола и лежи цели два месеца с натрошен таз в "Пирогов"
10.02
Рокади в NOVA
09.02
Гала влиза в "Капките"
09.02
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място за преосмисляне на това, за което даваме времето си тук
09.02
Печатна грешка на борсов служител захрани сметките на стотици потребители с 40 млрд. долара в биткойни
09.02
"Стани богат" се завръща
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Д2 се завръщат ударно
21:22 / 12.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.