Големият български плувец и шампион по плуване от средата на 80-те години на миналия век Камен Атов успя да се помири с голямата си любов – певицата Алекс Раева, броени месеци преди на 10 ноември да почине в столична болница след два прекарани инсулта. Смъртта на 59-годишния Камен Атов покруси хилядите му приятели – някогашният спортист беше сред най-ярките бохеми и плейбои на София, а създадените от него в края на 90-те години ресторанти под бранда "Мезе“ в столицата и по Южното Черноморие и до ден днешен са синоним на кулинарно съвършенство и са предпочитани от обитателите на родния бизнес и светски елит.Последните два месеца от бурния и изпъстрен с емоции живот на Камен Атов бяха най-тежките за него и многобройните му близки приятели. В средата на септември заклетият бохем е покосен от инсулт в собственото си заведение в столичния кв. "Изток“ по време на тържество. Повикана е по спешност линейка, която обаче се забавя, та се налага приятели да го отведат в болницата."Камен прекара повече от месец в интензивното отделение на болницата, изписаха го чак на 28 октомври.Десетина дни по-късно получи втори инсулт, с който за съжаление не успя да се пребори въпреки усилията на лекарите. Отиде си само на 59-годишна възраст, но остави хиляди незабравими спомени у тези, които го познаваха“, скърбят близките на прочутият плейбой и ненадминат бохем.Последните снимки, публикувани от Камен Атов в социалните мрежи на 23 октомври, бяха именно от болницата. "След прекаран инсулт човек на практика се ражда отново. Трябва да се учи да говори, да се храни, да ходи, да пие вода и дори да диша", написа тогава шампионът по плуване.През 80-те години на миналия век Камен Атов бе сред мъжките секссимволи на София, набирайки огромна популярност с постиженията си в плуването. През лятото на 1984 г., когато е само на 18, става първият рекордьор на 50 метра свободен стил в модерната плувна ера, когато дисциплината официално влиза в програмата на олимпийските игри. Постижението му от 16 юни 1984 г. е сензационно, тъй като на републиканското първенство във Варна Камен не само дава най-доброто време, но и побеждава великия Цветан Голомеев.През следващата 1985 година Камен Атов е част от историческия успех на българското плуване, след като заедно с Цветан Голомеев и братята Петър и Валентин Кочанови заема четвърто място в щафетата 4 по 200 метра свободен стил на европейския шампионат по плуване, който се провежда в София.Заради любовта му към живота и вниманието на нежния пол към него, спортната форма на Камен спада и на върха на спортната слава той заменя плувния басейн с гуляи в ресторантите "Хавана“, "Кристал“, "Феята“, "Панорама“ на Японския хотел и други култови заведения на София. Оттогава му приписват мимолетни връзки със Соня Васи и Мила Гешева, която по-късно ще обвини неговия приятел Тодор Славков и още трима други в групово изнасилване.Самият Камен Атов също преживява тежко разочарование на интимния фронт, свързано с 3-годишната му бурна любовна връзка с певицата Алекс Раева. Двамата се залюбват през 2006 г., когато Алекс е на върха на славата си – част е от "Шоуто на Слави“ и взема участия в паметните турнета на "Ку-ку бенд“ из цяла България. Разправят, че Алекс Раева напуска Слави Трифонов именно под давлението на Камен Атов, който успява да я убеди, че тя трябва да започне своя самостоятелна кариера.Двамата се сгодяват през 2008 г., но само година по-късно се разделят след серия от жестоки скандали. Впоследствие Раева дава шокиращо интервю в дамско списание, в което разказва, че Камен Атов системно я е пребивал от бой и че е упражнявал не само физическо, но и психическо насилие над нея."Той беше първият мъж, когото представих на родителите си и ясно им заявих, че харесвам по-възрастни и зрели от мен партньори. Въпреки че можеше да построи 5 къщи и да кара най-скъпия джип, с Камен живеехме под наем, а той шофираше старата си кола, но знаеше как да харчи парите си за преживявания. Още на втората година от интимните ни отношения ми стана ясно, че няма да ни бъде. Впоследствие осъзнах, че човекът, в който съм се влюбила, е измислен герой, грубиян и женкар, който иска да ме подчини, пречупи, да ме унижава постоянно. Като последен шанс да ме задържи ми предложи годеж. В църква в чужбина. Не можах да откажа, всичко беше изпипано до последна подробност, но за мен този годеж беше просто един празен ритуал...“, описа впоследствие Алекс Раева тригодишната си бурна любовна връзка с Камен Атов. Тя разказва, че редовно е била бита от половинката си, а при една от разправиите между тях дори й се налага да потърси медицинска помощ. Този случай слага край на отношенията им.Двамата не си проговориха повече от 15 години, а изпълнителката и водеща на танцувалното шоу "Денсинг старс“ заживя с предприемача Любомир Палаханов, от когото роди през 2019 г.Тази пролет Александра Раева и Камен Атов се помириха и простиха взаимно на рожден ден на техен общ приятел, а близките на някогашния шампион по плуване признават, че той дълги години е страдал по певицата и е давил в алкохол мъката си по нея. Мнозина смятат, че думите на Раева са силно преувеличени – нито една от многобройните партньорки на Камен Атов не се е оплаквала от насилие от негова страна.Само преди няколко месеца Атов се ожени за трети път, събирайки над 150 приятели за лятната си сватба с последната си любов Мария."На сватбата през лятото го видях толкова щастлив и завършен, колкото никога досега. Трябваше да се видим три дни след рождения му ден, когато ми писа, че е получил инсулт, дори се чухме по телефона и пак се смяхме, сигурни, че всичко ще бъде наред. Съдбата обаче имаше съвсем други намерения... Не е нужно да казвам, че сърцето ми е на парчета“, спомня си с прискъбрие за своя адаш и приятел от детинство спортният журналист Камен Алипиев – Кедъра.Сред най-открояващите се и смайващи случки от живота на починалият бохем и ненадминат плейбой Камен Атов е историята около втория му брак с хубавицата Христина, сключен в средата на 90-те години на миналия век. Месеци по-рано Камен Атов е поканен да кумува на сватбата на своята близка приятелка, която се омъжва за друг мъж. Сватбената церемония, провеждаща се в изискан столичен ресторант, обаче е разтурена с титаничен скандал – младоженецът хваща на калъп в тоалетната булката с кума Камен Атов.Стига се до бой, сватбеното празненство е прекратено, тъй като опозореният младоженец си тръгва, а впоследствие булката сключва брак с кума си."Нямаше как да не се оженя за нея, след като зрелищно провалих сватбата й“, признавал е приживе Камен Атов. Бракът му с Христина трае няколко години, след което двамата се развеждат заради нова интимна връзка на влюбчивия ресторантьор.Последната голяма любов на вечно влюбеният в живота бохем Камен Атов – третата му съпруга Мария, го промени из основи. Заради нея той се отказа от вредните навици, спря алкохола и се превърна в домошар."Романтичните ни млади невинни години с Камен бяха изпълнени с поезия, смях и любов. Такива бяха отношенията ни през всичките години на нашите срещи, в които отказвахме да пораснем и да не предаваме копнежа си по свободата като мечтание и любов едновременно. Това е Камен, такава е неговата душа- пронизана от мечтание за другаде и любов, която всеки от нас изпитва към другия, без да е необходимо да го изрича. Тя беше във въздуха, всяка дума един към друг, нестихващият смях - бяха като нежна ласка, непосилна поезия на общуването между нас. И това е завинаги. Нищо не може да замени нашето приятелство, възторгващо което е като песен на "Бийтълс“ и нежно и крехко като рисунка и любвеобвилно и обгръщащо като прегръдка...“, сбогува се емоционално с Камен Атов театралната режисьорка Лилия Абаджиева, пише HotArena.