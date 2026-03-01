ЗАРЕЖДАНЕ...
Алекс Раева: 10 пъти отказвах
"Над 10 сезона са ме канили, но досега не чувствах, че е дошъл моментът", призна Алекс.
Тази година тя готова да се впусне в приключението, като се качва напълно "подготвена" на сцената. "Знаех какво ще изпитам", сигурна е тя, осланяйки се на дългогодишния си опит. "В шоуто разчитам на това да съм себе си. А това е трудно не само на сцената, но най-вече и в живота", обясни тя.
Според Раева, зрителите ще имат възможност да гледат един "жесток" сезон, в който няма нито един слаб артист. Припомняме, че във втория епизод на предаването журито я похвали за невероятната артистичност, с която пресъздаде Филип Киркоров.
Алекс Раева стана майка на 39 години и разказва, че се е страхувала да не изгуби дивата си страна. Напротив - оказва се, че именно тази роля я е направила още по-луда. "После се оказа, че това не е така… даже напротив - тя се засили".
Дъщеря ѝ Лия има огромен интерес към числата, но в същото време вече е готова и за сцена: "Без талант, кара хората да ѝ пляскат", шегува се Алекс, пише actualno.
