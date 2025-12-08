ЗАРЕЖДАНЕ...
Алекс Богданска направи романтична изненада на гаджето
©
Красавицата се беше постарала и с програма. Първата вечер включваше музика, горещи вани на открито и ордьоври, за които тя се беше погрижила. Алекс предварително беше пазарувала пастърма, различни колбаси и сирена, като взе любимата си дъска за сервиране. За втората вечер Алекс беше ангажирала шеф готвач от ресторант със звезда "Мишлен", който да им приготви романтична вечеря. Красавицата носеше и 4 книги – всички на тема как най-добре да разбираме половинката си. Замисълът й беше с Мартин да четат томчетата и да си споделят впечатления.
Алекс носеше още малка кафемашина, капсули с кафе за нея, любимата си ароматна свещ, храна, обувки за преход, яке с качулка, понеже прозрачната сфера е на 1300 метра надморска височина. Освен това, имаше вероятност моделката и гаджето й, който има дует "Всички грехове" с фолкпевицата Камелия, да се пуснат по реката с лодка. Алекс го прецени като вълнуващо преживяване, което обаче предполага мръзнене.
"Колко яко!", възкликна Мартин, щом видя къде щяха да отседнат с Алекс. За някои вероятен минус може би се е сторила тъкмо прозрачността на сферата. Вечер, когато лампите вътре светнат, отвън се вижда абсолютно всичко. Даже банята. "Така ще ходим до тоалетна. Отсреща ни е гората", отбеляза водещата на "Биг Брадър". Тя показа и спалнята, в която с любимия й ще гледат звездите, докато заспиват, пише HotArena.
Още по темата
/
Още от категорията
/
"Чисто, без огън и дим": Жители на Хасково и района се включиха в обучения за по-безопасна и чиста околна среда
14:08
Златко Златков, сдружение "Русаля": Около 40 деца в неравностойно положение се обучават в училището-пансион
07.12
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте в тази посока. Вие сте личности и сте основата на нашето общество
07.12
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Пътешественикът Пламен Узунов: Саудитска Арабия в момента търси своята туристическа самоличност
05.12
Изключвайте лампички на елхата, когато не сте вкъщи. 30% от пожарите по празниците се дължат на светещата украса
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Виктория разкри дали са заедно с Левент след "Ергенът"
14:50 / 07.12.2025
Златко Златков, сдружение "Русаля": Около 40 деца в неравностойно...
13:44 / 07.12.2025
На фона на инфлацията: Студентският празник не е поскъпнал много ...
09:36 / 07.12.2025
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите. Продължавайте ...
08:50 / 07.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.