|Алек Болдуин след катастрофата в Ню Йорк: Добре съм
Във видеоклип в Instagram, който публикува същата вечер, Болдуин каза на последователите си, че иска да сподели "бързо съобщение“ в отговор на съобщенията за инцидент, включващ него и брат му Стивън Болдуин.
"Тази сутрин претърпях автомобилна катастрофа. Добре съм. Брат ми Стивън беше на гости при мен в Лонг Айлънд. И прекарахме уикенда там за филмовия фестивал“, заяви Болдуин, визирайки Международния филмов фестивал в Хамптънс, който приключи в понеделник.
Болдуин заяви, че шофьорът на голям камион за боклук "го е прерязал“, което го е накарало да излезе от пътя.
"Имам предвид боклукчийски камион с размерите на кит, никога не съм виждал боклукчийски камион... Сигурно е било нещо търговско, например, извозване на материали от строителството или нещо подобно. Това беше най-големият боклукчийски камион, който съм виждал“, съобщи Болдуин.
"Както и да е, няма да навлизам в подробности сега, ще ви отегча. Но за да не го ударя, ударих едно дърво. Ударих едно голямо, дебело дърво.“
Болдуин каза още, че колата, която принадлежи на съпругата му Хилария Болдуин, е била "смачкана“.
"Смачках колата на жена ми, съжалявам за това. Но всичко е наред, аз съм добре, брат ми е добре.“
Той благодари на полицаите, които са му оказали помощ след инцидента, преди отново да повтори, че колата на жена му е "наистина смачкана“.
