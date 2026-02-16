Алберт Попов не завърши първия манш от програмата на слалома на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.
Деветият от предходната Олимпиада в Пекин в тази дисциплина пропусна врата на трасето на пистата "Стелвио" в Бормио и заедно с куп легенди се прости с надеждата си за медал от най-големяи спортен форум.
Другият българин Калин Златков, който стартира под номер 40, също не завърши.
Първият манш започна в 11:00 часа под силен снеговалеж.
Редица от най-големите алпийци отпаднаха. Сред тяха бяха олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Пинейро Бротен, Мануел Фелер, Пако Раса, Алекс Винацер,Томазо Сала, Лори Тейлър, Едуард Холберг и други.
Вторият манш е в 14:30 часа българско време.
Първият манш спечели норвежецът Атле Лий Макграт, дал време от 56.14 сек. Той е следван от швейцареца Лоик Меяр (+0.59 сек.) и австриеца Фабио Гщайн (+0.94 сек.).
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.