|Албена Денкова проговори за проектите с Максим Стависки
Двукратните световни шампиони по фигурно пързаляне при танцовите двойки се превърнаха в едни от най-големите звезди в програмите на лед в Русия. Те бяха сред редовните участници в различните постановки на Иля Авербух и неговата продуцентска компания “Ледена симфония", но сега са в период на затишие. Дали ще има нов ангажимент? Зависи от продуцента, сребърен олимпийски медалист в танците.
“Точно липсата на проекти ни позволи да бъдем тук, в София. Сега прекарвам повече време у дома, но не съм забравила да карам кънки. Сега нямаме ангажименти, но това донякъде е и нормално, тъй като не сме единствени в бранша. От Иля (Авербух) зависи дали ще подновим нещата. Ако се обади с предложение за участие, сме насреща", обяснява сериозно и в същото време леко на шега Албена.
В столицата на Русия Максим продължава да помага без задължение редовно да е на пързалката в треньорската работа на Анжелика Крилова, сребърна медалистка в танцовите двойки с Олег Овсянников на олимпиадата в Нагано през 1998 г.
Основната причина Денкова и Стависки да са в България е започналият традиционен турнир по фигурно пързаляне в София, който носи техните имена. В Зимния дворец звездата ни в последните години Александра Фейгин ще покаже новите си програми, с които ще участва на предстоящата зимна олимпиада в Милано и Кортина д'Ампецо.
Албена ще присъства и на семинар за най-новата индивидуална дисциплина, въведена в програмата от Международния съюз по кънки - соло танц на лед.
За да бъдат в България, Денкова и Стависки се възползваха и от факта, че техният син Дани бе във ваканция от руското си училище. Самият той няма интерес към спорта и не иска да се занимава с кънки.
Основният ангажимент на Албена и Максим години наред бе проектът на Авербух “Ледена епоха", койтотръгна по руската телевизия от 2007 г. Световните шампиони от първенствата в Калгари и Токио изпълняваха най-разнообразни роли с различни партньори. Последваха спектаклите на лед “Ромео и Жулиета" и “Ана Каренина". И Албена, и Максим показаха качествата си на актьори в “Кармен" по време на представянето на избрания от Авербух вариант по операта на Жорж Бизе в “Арена Армеец" в София през април 2017 г.
Миналия сезон ангажиментът на нашите шампиони бе в по-различна версия на “Ледена епоха", когато в двойка с фигуриста бе участник с друга професия, пише "24 часа".
