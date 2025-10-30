ЗАРЕЖДАНЕ...
|Аква - тигърът, спасен от трафик на животни, започва нов живот във Великобритания
През октомври 2019 г. Аква е част от група, състояща се от девет тигъра, заловени на границата между Полша и Беларус. След спасяването им, те биват настанени в център за рехабилитация във Вилена, Испания, под грижите на международната организация AAP (Animal Advocacy and Protection).
"Изключително сме щастливи да посрещнем Аква в нашия зоопарк. Той вече може да живее в безопасна и стимулираща среда, където ще се чувства много по-добре", казва Лари Буш, директор на "Ноевият ковчег".
Новият дом на тигъра е специално проектиран да стимулира естествените му поведения - има платформи за катерене, стълбове за хранене и басейн, тъй като Аква обича да плува. Храната му се поставя на различни места в обиталището, за да го ангажира и да напомня за ловния му инстинкт.
"Историята на Аква е пример за издръжливост и устойчивост", казва Ема Огборн, която се грижи за тигъра. "Той ни напомня колко важна е грижата за застрашените видове и вдъхновява посетителите да се грижат за дивата природа", добавя тя.
Пабло Делгадо от AAP допълва: "След рехабилитацията е от ключово значение спасените животни да имат партньори като "Ноевият ковчег", които гарантират доживотната грижа и безопасност на животните."
Аква е част от проекта "Месояд", стартиран през 2024 г., който цели да осигури подходящи условия и грижи за застрашените хищници в зоологическата градина.
