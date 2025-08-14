Новини
Актьорът Веселин Плачков с добри новини
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:19
©
Актьорът Веселин Плачков вече проходи отново, след като претърпя сериозен инцидент през май, при който си счупи крака. Новината бе споделена от половинката му, певицата Мариана Попова, в отговор на въпрос на фен в коментарите под нейна публикация с Любо Киров. 

Попова увери последователите си: "Да, вече ходи и е добре".

След травмата Плачков премина през продължителен период на възстановяване и рехабилитация, която включвала физиотерапия и упражнения за укрепване на крака. Близки до семейството му споделят, че актьорът е показал голяма сила и търпение по време на възстановяването, а радостта от възможността отново да се движи свободно е огромна както за него, така и за неговите близки.

Мариана Попова и Веселин Плачков са заедно от 2012 г. и имат син на име Димитър. Връзката им се радва на внимание и симпатии от публиката.

