|Актьорът Веселин Плачков с добри новини
Попова увери последователите си: "Да, вече ходи и е добре".
След травмата Плачков премина през продължителен период на възстановяване и рехабилитация, която включвала физиотерапия и упражнения за укрепване на крака. Близки до семейството му споделят, че актьорът е показал голяма сила и търпение по време на възстановяването, а радостта от възможността отново да се движи свободно е огромна както за него, така и за неговите близки.
Мариана Попова и Веселин Плачков са заедно от 2012 г. и имат син на име Димитър. Връзката им се радва на внимание и симпатии от публиката.
