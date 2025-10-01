Новини
Актьорите от култов сериал се събират след 30 години за специално шоу
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 21:37Коментари (0)56
© Getty images
Този ноември CBS ще излъчи "Всички обичат Реймънд: Събиране по случай 30-ата годишнина“ – честване на хитовия ситком с участието на Рей Романо в ролята на спортния журналист Рей Бароун, който живее на Лонг Айлънд със семейството си. Премиерата на хитовия комедиен сериал беше на 13 септември 1996 г. като излъчването на общо 9-те сезона продължи до 2005 г. 

Специалното предаване ще бъде водено от 67-годишния Романо и създателя на сериала Фил Розентал. В него ще се появят и на членовете на актьорския състав - Брад Гарет (Робърт), Патриша Хийтън (Дебра), Моника Хоран (Ейми), Мадилин Суитън (Али), Съливан Суитън (един от близнаците Джефри и Майкъл) и други. Всъщност близнаците в сериала се играят от Съливън и неговия реален брат Сойър, но той сложи край на живота си през 2015 г. - на 19-годишна възраст.

В съобщението си CBS заяви: "Двадесет години след финалния епизод на шоуто, публиката е поканена отново във всекидневната на Бароун за една незабравима вечер с любимото семейство на Америка.“

Специалното издание ще включва "откровени разговори“ с бившите звезди, както и невиждани досега откъси и коментари. 

Специалното издание ще включва и почит към Дорис Робъртс и Питър Бойл,  които изиграха непоколебимите и емблематични родители на Рей, Мари и Франк Бароун.

Бойл почина през 2006 г. на 71-годишна възраст. Робъртс почина през 2016 г. на 90-годишна възраст. 

"Всички обичат Реймънд“ се превърна в истински хит и продължава да държи феновете си пред екрана. Сериалът беше номиниран за 69 награди "Еми“, като спечели 15, включително победи за Романо, Хийтън, Робъртс и Гарет. Шоуто спечели наградата за изключителен комедиен сериал два пъти, през 2003 и 2005 г. Дорис Робъртс е носител на 5 награди "Еми", а Питър Бойл на една.

Романо и Гарет се събраха отново през септември на сцената на наградите "Еми“. 

"Няма сериал без родителите“, сподели в интервю 65-годишният Гарет "Те бяха катализаторът и да се прави нещо, което би наподобявало това, не би било правилно нито за публиката, нито за лоялната фен база. А и ставаше дума за тези две семейства и това не може да се избегне.“

Той добави: "Знам, че рестартирането на сериала няма да се случи, но 30 години по-късно имах голям късмет да се кача на този автобус. Много съм благодарен.“

Романо сподели пред журналисти, цитиран от Нова тв: "Знаете ли какво, направихме нещо доста добро.“

